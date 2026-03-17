Ciencia

¿Siente pesadez en las piernas? Su cuerpo podría enviarle una alerta vital

Identificar a tiempo señales como los calambres nocturnos, los cambios de color en la piel o la inflamación constante puede evitar daños severos en el sistema circulatorio

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Por Europa Press
Conozca los hábitos cotidianos y las alertas corporales que permiten detectar a tiempo problemas en venas y arterias para proteger su salud cardiovascular.
Conozca los hábitos cotidianos y las alertas corporales que permiten detectar a tiempo problemas en venas y arterias para proteger su salud cardiovascular. (Canva stocks/rattanakun / Pete Miller Explorer de Pexels)







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