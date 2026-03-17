¿Siente pesadez en las piernas? Su cuerpo podría enviarle una alerta vital

Conozca los hábitos cotidianos y las alertas corporales que permiten detectar a tiempo problemas en venas y arterias para proteger su salud cardiovascular.

Prestar atención a cambios en las piernas resulta fundamental para detectar problemas de circulación. El doctor Pablo Gallo, jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional en España, explicó que la hinchazón o las molestias constantes funcionan como señales de posibles complicaciones vasculares.

El médico indicó que las venas y las arterias operan como rutas que transportan oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. Por este motivo, el especialista recomendó que escuche a su sistema circulatorio como una medida inteligente de autocuidado.

Existen factores de riesgo frecuentes que puede evitar para proteger su salud. Entre ellos Gallo destacó pasar muchas horas sentado o de pie sin moverse, la falta de actividad física, el sobrepeso y el consumo de tabaco.

Enfermedades como la hipertensión arterial, el colesterol elevado o la diabetes también favorecen la aparición de trombosis o varices según indicó el médico. A estas condiciones se suman factores como la edad, los antecedentes familiares y los cambios hormonales durante el embarazo o la menopausia.

El doctor Gallo detalló que estos elementos dificultan el retorno de la sangre al corazón o reducen el riego sanguíneo. Aunque la prevención es necesaria para todos, es vital en personas con varices visibles, calambres nocturnos o cambios en el color de la piel.

El experto sugiere valoraciones preventivas en personas mayores de 45 años o fumadores. Gallo advirtió que a veces los síntomas son leves y se normalizan, pero representan el primer aviso de una falla vascular seria.

Usted puede adoptar hábitos sencillos para marcar la diferencia en su bienestar diario. El médico aconsejó elevar las piernas siempre que sea posible y utilizar medias de compresión solo bajo indicación profesional.

El doctor subrayó que la salud vascular inicia mucho antes de la manifestación de dolencias críticas. Por esta razón, el especialista recomendó complementar las medidas de higiene de vida con una revisión médica periódica de las venas.