Ciencia

¿Siente dolor al caminar que se quita al descansar? Cuidado con esta señal de alerta

Especialistas advierten que normalizar la fatiga en las piernas o el dolor al caminar retrasa el diagnóstico de una afección vascular que eleva el riesgo de infarto

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Por Europa Press
Experto califica como "señal de alerta clara" el dolor que aparece con el esfuerzo al caminar "y desaparece en reposo"
El dolor persistente al caminar funciona como aviso de arterias obstruidas. Médicos explican la importancia de detectar la enfermedad arterial de forma precoz. (HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL/HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL)







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