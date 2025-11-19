Ciencia

‘Shakiremys colombiana’: la tortuga fósil de 13 millones de años que recibió su nombre en honor a Shakira

La especie ‘Shakiremys colombiana’ vivió hace 13 millones de años y muestra una combinación única de rasgos anatómicos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Ciencia colombiana presenta nueva tortuga fósil de 13 millones de años nombrada en honor a Shakira
Ciencia colombiana presenta nueva tortuga fósil de 13 millones de años nombrada en honor a Shakira (AFP/Juan Giraldo, Papers in Palaeontology)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGShakirafósiltortuga
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.