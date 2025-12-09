Ciencia

Seis alimentos que ayudan a estabilizar la glucosa y evitar picos de azúcar en la sangre

Conozca seis alimentos ricos en fibra que ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre y reducen el riesgo de desarrollar diabetes

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Estos alimentos estabilizan la glucosa y mejoran la salud metabólica. Inclúyalos en su dieta para prevenir complicaciones.
Estos alimentos estabilizan la glucosa y mejoran la salud metabólica. Inclúyalos en su dieta para prevenir complicaciones. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCGlucosaAzúcar en la sangreinsulina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.