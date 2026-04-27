Ciencia

¿Se volvió más extrovertido con los años? La ciencia encuentra una explicación en el manejo del estrés

Estudio de 18 años revela que mejorar la gestión del estrés diario puede volver a las personas más extrovertidas, abiertas y agradables con el tiempo

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Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Científicos hallan que manejar mejor el estrés diario impulsa rasgos como la extroversión y apertura con el paso de los años.
Científicos hallan que manejar mejor el estrés diario impulsa rasgos como la extroversión y apertura con el paso de los años. (Canva stock/Joshua Roberts de Pexels / Julio Lopez de Pexels)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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