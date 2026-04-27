¿Se volvió más extrovertido con los años? La ciencia encuentra una explicación en el manejo del estrés

Científicos hallan que manejar mejor el estrés diario impulsa rasgos como la extroversión y apertura con el paso de los años.

Una investigación de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, identificó un vínculo entre la forma en que las personas gestionan el estrés diario y los cambios en su personalidad. El análisis concluyó que quienes mejoran esa capacidad tienden a volverse más extrovertidos, agradables y abiertos con el paso del tiempo.

El estudio se publicó en la revista Psychology and Aging. Se trata del análisis más amplio y prolongado sobre esta relación.

La investigación incluyó a 2.000 participantes. Estas personas completaron diarios en tres momentos distintos durante un periodo de 18 años. El seguimiento abarcó desde la mediana edad hasta la vejez. En cada etapa, describieron sus rasgos de personalidad, situaciones estresantes y experiencias diarias durante ocho días.

Los científicos aplicaron un modelo estadístico. Este permitió vincular la manera en que cada persona enfrentó el estrés con los cambios en su personalidad a lo largo del tiempo. El resultado mostró una relación directa entre ambos factores.

El investigador William Chopik, autor principal del estudio, explicó que trabajos previos ya señalaban que la personalidad influye en la forma de enfrentar el estrés. Sin embargo, este análisis evidenció que el proceso también ocurre en sentido inverso. Es decir, mejorar la gestión del estrés impulsa cambios positivos en la personalidad.

El estudio también detectó el efecto contrario. Cuando una persona empeora su manejo del estrés, tiende a volverse más introvertida, menos amable y más cerrada a nuevas experiencias.

Los autores indicaron que estos hallazgos pueden servir como una herramienta de reflexión. Señalaron que la regulación emocional en la vida diaria puede acumular efectos a largo plazo. Esto podría traducirse en cambios en la forma de ser.

El análisis se basó en datos del National Study of Daily Experiences. Este incluyó más de 33.942 días de registros. Los resultados aportan evidencia sobre cómo las experiencias cotidianas influyen en la evolución de la personalidad durante la vida adulta.

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