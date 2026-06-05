Ciencia

¿Se les cepillan los dientes a los gatos? La rutina que ayuda a prevenir la pérdida de piezas dentales

Descubra cómo cepillar correctamente los dientes de su gato y qué medidas ayudan a prevenir sarro, gingivitis, infecciones y la pérdida de piezas dentales

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Por El Universal / México / GDA
Una rutina gradual de cepillado y controles veterinarios periódicos puede marcar la diferencia en la salud dental de los gatos.
Una rutina gradual de cepillado y controles veterinarios periódicos puede marcar la diferencia en la salud dental de los gatos. ( ChatGPT /Generada con IA)







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