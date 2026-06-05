¿Se les cepillan los dientes a los gatos? La rutina que ayuda a prevenir la pérdida de piezas dentales

Una rutina gradual de cepillado y controles veterinarios periódicos puede marcar la diferencia en la salud dental de los gatos.

La higiene bucodental es una de las medidas más importantes para proteger la salud de los gatos. La acumulación de placa y sarro puede provocar enfermedades periodontales, infecciones y la pérdida de piezas dentales. Además, las bacterias presentes en la boca pueden llegar a otros órganos a través del torrente sanguíneo y aumentar el riesgo de problemas cardiacos o renales.

Especialistas en nutrición y salud animal como Purina, destacan que el cepillado regular representa la forma más eficaz para controlar la placa bacteriana. Por esa razón, establecer una rutina desde edades tempranas reduce la posibilidad de procedimientos dolorosos y tratamientos veterinarios más complejos.

Al igual que en las personas, los restos de alimento y las bacterias forman una capa de placa sobre los dientes. Cuando esta no se elimina, se endurece y se convierte en sarro. Este proceso favorece la aparición de gingivitis y puede avanzar hasta afectar el tejido óseo que sostiene las piezas dentales.

Aunque muchos felinos muestran resistencia al principio, los expertos indican que es posible acostumbrarlos de manera gradual mediante experiencias positivas y sin generar estrés.

Paso a paso para cepillar los dientes de un gato

El primer requisito consiste en utilizar una pasta dental veterinaria. Los productos para humanos contienen ingredientes que pueden resultar tóxicos para los gatos cuando los ingieren.

1. Acostumbrar al gato al contacto

Durante los primeros días, se recomienda masajear con suavidad los labios y las encías utilizando un dedo limpio. Esta práctica ayuda al animal a familiarizarse con la manipulación de la boca.

2. Presentar el sabor de la pasta

Después de la etapa inicial, se puede ofrecer una pequeña cantidad de pasta dental saborizada. Muchas fórmulas incluyen aromas como pollo o pescado para facilitar la aceptación.

3. Utilizar una gasa o dedal

Antes de introducir el cepillo, es posible emplear una gasa enrollada en el dedo o un dedal especial para mascotas. Con este método se frota suavemente la superficie dental.

4. Realizar el cepillado

Cuando el gato tolere el procedimiento, se utiliza un cepillo de cerdas suaves diseñado para mascotas. Los especialistas recomiendan colocarlo en un ángulo de 45 grados respecto a la línea de la encía y efectuar movimientos circulares cortos.

Alternativas para complementar el cuidado oral

El cepillado sigue siendo la herramienta principal para prevenir la formación de placa y sarro. Sin embargo, algunos gatos dificultan esta práctica debido a su temperamento.

En esos casos, existen alimentos secos formulados para favorecer una limpieza mecánica durante la masticación. También se comercializan aditivos para el agua y geles enzimáticos que contribuyen al control de las bacterias en la cavidad oral.

La observación constante del estado de la boca también resulta clave. Un aliento fuerte o persistente y el rechazo a los alimentos sólidos pueden indicar dolor o algún problema dental que requiere atención profesional, indicó el sitio web de Tiendanimal.

Los especialistas recomiendan realizar una evaluación veterinaria anual para detectar problemas bucales de forma temprana.

El médico veterinario es el profesional encargado de determinar si el gato necesita una limpieza dental profesional bajo sedación. Este procedimiento permite eliminar el sarro acumulado en áreas donde el cepillado doméstico no logra llegar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.