¿Cómo saber si un gato está cerca de morir? Estas señales pueden revelar sus últimos días

Expertos detallan los síntomas físicos y emocionales que suelen presentar los gatos cuando se acercan al final de su vida.

La etapa final de la vida de un gato suele venir acompañada de cambios físicos y de comportamiento que pueden alertar a sus cuidadores sobre un deterioro importante de su estado de salud.

De acuerdo con el sitio especializado ExpertoAnimal, identificar estas señales permite brindar al animal un entorno más tranquilo y adecuado durante sus últimos días.

Uno de los cambios más frecuentes aparece en la conducta. Los gatos que suelen ser sociables pueden volverse retraídos, temerosos o incluso agresivos. Estas reacciones pueden estar relacionadas con el dolor o el malestar provocado por enfermedades avanzadas.

Otro signo relevante es el abandono del acicalamiento personal. Cuando un gato deja de asearse, puede estar experimentando una debilidad severa. Esta situación también puede vincularse con padecimientos crónicos como la artritis.

Los especialistas recomiendan prestar atención a las constantes vitales. Una respiración más acelerada de lo habitual representa una señal de alerta. También ocurre con las alteraciones en la temperatura corporal. Mientras la temperatura normal ronda los 38 °C, un descenso por debajo de los 37 °C puede indicar una condición grave que requiere atención veterinaria inmediata.

La pérdida del apetito también suele aparecer en esta etapa. Cuando el gato deja de mostrar interés por la comida y pierde peso de forma acelerada, puede existir una relación con enfermedades terminales, insuficiencia renal o distintos tipos de cáncer.

El adelgazamiento repentino suele reflejar un deterioro metabólico importante. Por esa razón, los expertos consideran fundamental vigilar cualquier cambio significativo en la condición física del animal.

Otro síntoma que merece atención es el mal aliento persistente. Esta señal puede estar asociada con infecciones dentales o con problemas orgánicos de mayor complejidad.

En cuanto al comportamiento con sus cuidadores, las reacciones varían según cada gato. Algunos buscan aislarse en lugares oscuros y tranquilos debido al malestar que sienten. Otros, por el contrario, incrementan la búsqueda de contacto físico y solicitan más caricias como una forma de reforzar el vínculo con las personas de confianza.

Reconocer estos cambios permite ofrecer mayor bienestar al animal durante una etapa especialmente delicada de su vida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.