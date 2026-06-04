Ciencia

¿Cómo saber si un gato está cerca de morir? Estas señales pueden revelar sus últimos días

Alteraciones en el comportamiento, el apetito y los signos vitales pueden advertir que un felino enfrenta un deterioro grave de salud

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Por La Nación / Argentina / GDA
Expertos detallan los síntomas físicos y emocionales que suelen presentar los gatos cuando se acercan al final de su vida.
Expertos detallan los síntomas físicos y emocionales que suelen presentar los gatos cuando se acercan al final de su vida. (ChatGPT/Generada con IA)







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