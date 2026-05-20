Ciencia

Se jubiló y creó una rueda hidráulica que genera energía las 24 horas sin represas ni baterías

El invento utiliza la fuerza constante de un río para producir electricidad y superar obstáculos técnicos y ambientales

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Por El País / GDA / Uruguay
La estructura desarrollada en Canadá genera energía continua y avanza hacia nuevos proyectos internacionales.
La estructura desarrollada en Canadá genera energía continua y avanza hacia nuevos proyectos internacionales. (Nering Industries/Youtube)







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El País / GDA / Uruguay

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

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