San Valentín desde la ciencia: el cerebro puede seguir enamorado incluso tras más de 20 años

El amor romántico intenso no necesariamente se desvanece con los años. Un estudio científico encontró que, en algunas personas casadas desde hace décadas, este tipo de vínculo sigue activo y se refleja en patrones específicos de actividad cerebral, similares a los observados en las primeras etapas del enamoramiento.

La investigación, titulada Neural correlates of long-term intense romantic love, analizó a 17 personas —10 mujeres y siete hombres— casadas en promedio 21,4 años, que declararon seguir profundamente enamoradas de su pareja. El trabajo fue realizado por investigadoras e investigadores de Stony Brook University, Rutgers University y el Albert Einstein College of Medicine, y se publicó en la revista Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Para el estudio se utilizó resonancia magnética funcional (fMRI). Mientras estaban dentro del escáner, las personas participantes observaron fotografías de su pareja, de un amigo cercano de larga data, de una persona conocida pero emocionalmente neutral y de alguien poco familiar. Esta comparación permitió aislar la actividad cerebral específica asociada al amor romántico de larga duración.

Los resultados mostraron que, al ver el rostro de su pareja, se activaron áreas del cerebro ricas en dopamina, un neurotransmisor clave en los sistemas de recompensa y motivación. Entre ellas destacaron la área tegmental ventral (VTA) y el estriado dorsal, regiones que estudios previos ya habían vinculado con el enamoramiento temprano.

Además, el estudio identificó activación en zonas cerebrales asociadas al apego y los vínculos duraderos, como el globo pálido, la sustancia negra, el tálamo, la corteza insular y regiones del cíngulo anterior y posterior. Estas áreas también han sido implicadas en investigaciones sobre el vínculo madre–hijo, lo que sugiere puntos en común entre distintos tipos de apego humano.

El equipo también relacionó la actividad cerebral con cuestionarios psicológicos ampliamente utilizados. Por ejemplo, la activación en la VTA y el núcleo caudado se asoció con puntajes altos de amor romántico y de inclusión del otro en el yo, una medida de cercanía emocional. Otras regiones se vincularon con la frecuencia sexual, la amistad dentro de la pareja y niveles de obsesión, aunque esta última apareció de forma menos marcada que en estudios sobre relaciones recientes.

Según el artículo, estos hallazgos indican que, para algunas personas, el valor de recompensa atribuido a la pareja puede mantenerse a largo plazo, al tiempo que se integra con sistemas cerebrales relacionados con el apego y la estabilidad del vínculo.

El estudio se realizó con una muestra pequeña y específica: personas sanas, en relaciones heterosexuales, sexualmente monógamas y que se autodefinían como intensamente enamoradas. Los autores señalan que los resultados no describen todas las relaciones de larga duración, sino aquellas en las que el amor romántico se mantiene activo con el paso del tiempo.