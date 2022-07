Uno de cada cuatro niños ticos aún no ha sido vacunado contra covid-19

Uno de cada cuatro niños entre los 5 y los 11 años todavía no ha sido vacunado contra la covid-19 en Costa Rica. Datos que se desprenden de información de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que al pasado 11 de julio (día más reciente para el cual hay datos), había 136.533 menores que no habían recibido una sola dosis contra la enfermedad pandémica. Ellos representan el 25,98% de este grupo poblacional.

Esta vacuna protege a los menores contra las complicaciones de la covid-19. Aunque en ellos son más raros los síntomas graves de la enfermedad esto no quiere decir que no se den del todo.

“El virus no tiene restricciones”, subrayó en una entrevista el inmunólogo peruano Juan More Bayona. “Los menores se pueden infectar tal cual se infectan los mayores. Eso es clarísimo. Ciertamente, los menores tienen un menor riesgo de terminar en el hospital que los adultos y adultos mayores, pero no quiere decir que no exista.

“El razonamiento aquí es: ‘voy a vacunar a esta población porque, aun siendo el riesgo menor de llegar a un hospital, puede darse’. No podemos decir, ‘como los niños no desarrollan cáncer como los adultos, no estudiemos el cáncer infantil’. Eso es absurdo. El riesgo sin duda es menor que en otros grupos, pero no es cero”, añadió.

La pediatra infectóloga María Luisa Ávila había coincidido: “las enfermedades infecciosas tienden a desplazarse hacia grupos susceptibles. Entre esos grupos, cuando ya los adultos estén protegidos, van a ser los niños”.

Además de este grupo, las autoridades de salud tienen otro reto: llevar la tercera dosis a los menores que ya cumplieron los cinco meses desde la segunda y pese a ello no han acudido por su refuerzo. Al 11 de julio, la CCSS solo había colocado 842.

“Hasta ahora, la respuesta no ha sido la que uno esperaría. Sé que escuelas y colegios están de vacaciones y puede ser que los papás piensen traerlos después. Lo importante es que no olviden que está pendiente ese refuerzo y es necesario que el niño reciba esa tercera dosis para asegurar su protección”, exhortó Vilma Malespín, jefa de Enfermería de la Clínica Integrada de Tibás, la semana anterior.

En cuanto a los mayores de 12 años, la información más reciente indica que hay 207.561 adolescentes y adultos que no tienen una sola dosis. Este es el 4,02% de la población nacional.

Sin embargo, esto no quiere decir que las primeras dosis se hayan detenido del todo en algún momento, entre el lunes 4 y el lunes 11 de julio se aplicaron 1.920 primeras dosis: 1.130 en niños y 790 en adolescentes y adultos.

Balance de los últimos datos

Eitán Nawel Solis Vega recibió su primera dosis en febrero, en un pueblo fronterizo con Nicaragua. Él es una de las más de 388.000 menores con vacuna contra la covid-19. (John Durán)

Entre el lunes 4 y el lunes 11 de julio, la CCSS aplicó 76.858 vacunas contra covid-19. En esa semana hubo 1.920 primeras dosis (1.130 pediátricas y 790 para mayores de 12 años), 4.052 segundas (2.679 pediátricas y 1.373 para mayores de 12) y 16.011 terceras, 842 de niños y 15.169 de adultos.

Las cuartas dosis son las que más se administran desde que se liberaron a toda población mayor de 18 años. En esta semana se colocaron 54.875. En otras palabras, el 71,55% de las vacunas puestas fueron destinadas a este segundo refuerzo.

En total, 4.456.540 nacionales de todas las edades (el 86,89% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Las segundas dosis llegan a 4.179.996 habitantes, el 81,08% de la población. Las terceras dosis han llegado al 46,84% de los habitantes (2.418.813). Además, 362.327 individuos (el 7,02% de la población) ya se han inoculado cuatro veces.

Si tomamos solamente la población vacunable (mayores de 5 años), las vacunas han llegado al 92,8% en primeras dosis, 87,1% en segundas, 50,4% en terceras y 7,5% en cuartas.

Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 3 de julio de 2022 se han administrado en el país 11.417.818 dosis contra la covid-19.

Campañas activas

La CCSS recuerda la importancia de vacunarse y recuerda que todas las áreas de salud tienen campañas activas contra esta enfermedad y contra la influenza, nada más es de acercarse a preguntar. Piden a la población llevar su carné físico para así poder registrar la vacuna, porque el hackeo a los sistemas de la institución todavía no permita acceder al expediente digital.

Esto también complicó la situación logística de las campañas de vacunación, puesto que se necesita tener el carné físico o alguna prueba de las dosis colocadas anteriormente y las fechas.

Sin embargo, también las personas se valen de otras estrategias, especialmente en los casos donde se conoce a la población, pues podría haber otro tipo de registros.

