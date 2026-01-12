Salud

Uñas resistentes o daño silencioso: la verdad detrás del rubber base, el gel de manicura más popular

Promete resistencia y crecimiento, pero su uso prolongado y sin pausas puede debilitar la uña natural y provocar daños difíciles de revertir

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El rubber luce protector, pero no fortalece la uña. Su uso continuo, mala técnica y falta de descansos pueden causar fragilidad y lesiones.
El rubber luce protector, pero no fortalece la uña. Su uso continuo, mala técnica y falta de descansos pueden causar fragilidad y lesiones. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGuñasrubber
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.