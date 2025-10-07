Salud

Una fuerte punzada en el pecho cambió su vida: infarto a los 33 años y una recuperación marcada por el miedo

Gabriela Dornelas infartó tras ejercitarse y creyó que era ansiedad; luego enfrentó un duro proceso físico y psicológico

Por O Globo / Brasil / GDA
El infarto a los 33 años marcó un antes y un después en la vida de Gabriela, quien ahora lidia con el temor constante de morir.
El infarto a los 33 años marcó un antes y un después en la vida de Gabriela, quien ahora lidia con el temor constante de morir. (O Globo/GDA)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

