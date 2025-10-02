Salud

Mujer vivió dos años con un temblor en el ojo sin saber que tenía un tumor en el cerebro

La detección se dio después de que su pupila se dilatara repentinamente tras una cirugía

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Luiza se sometió a tratamiento de radioterapia.
Luiza se sometió a tratamiento de radioterapia. (O Globo/Cortesía de Luiza Mosqueira)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCáncerBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.