Un especialista explicó cuál es el carbohidrato más fácil de digerir

El arroz blanco destaca por su fácil digestión. Bebidas con color generan más resaca y alimentos fríos como el helado no refrescan al organismo.

El arroz blanco es el carbohidrato de digestión más sencilla y uno de los menos valorados en la alimentación cotidiana. Así lo explicó el nutricionista Diego Sívori durante su visita al canal LN+, donde analizó el impacto digestivo y calórico de los alimentos más consumidos en verano.

El especialista indicó que existe la creencia de que los carbohidratos generan digestiones pesadas. Señaló que ocurre lo contrario en el caso del arroz. Explicó que el organismo lo procesa con facilidad y rapidez.

Sívori detalló que el arroz blanco ofrece mejores resultados digestivos que el integral. Aclaró que la misma lógica aplica para la pasta, siempre que se consuma sin acompañamientos grasos. Indicó que los problemas aparecen con el queso, las salsas y los embutidos.

Como recomendación adicional, sugirió consumir legumbres frías para quienes buscan refrescarse sin descuidar la masa muscular. Afirmó que esta preparación resulta práctica y nutritiva durante los días de calor.

Bebidas alcohólicas y resaca

El nutricionista también abordó el consumo de alcohol. Indicó que las bebidas con coloración provocan mayor resaca. Mencionó como ejemplo los aperitivos, frecuentes en la época de verano.

Explicó que el alcohol incrementa el ingreso calórico de forma acelerada. Señaló que el exceso genera una mayor demanda de energía y que el sobrante se almacena como grasa abdominal.

Sobre la comparación entre bebidas, indicó que un vaso de cerveza y una copa de vino tienen niveles calóricos similares. Aclaró que la cerveza genera mayor sensación de hinchazón.

El azúcar en las frutas de verano

Durante el verano, frutas como el melón y la sandía ganan popularidad por su alto contenido de agua. Sívori explicó que aportan hidratación y saciedad.

Indicó que el nivel de azúcar de una rodaja de sandía resulta mínimo. Señaló que no equivale al de un caramelo. Agregó que este fruto también aporta fibra.

Como consejo práctico, recomendó congelar uvas durante algunas horas. Afirmó que se convierten en un snack saludable y fácil de consumir.

Calorías y temperatura de los alimentos

Sívori aclaró que comer alimentos fríos no significa ingerir menos calorías. Indicó que el helado es el mejor ejemplo de este error común.

Explicó que el cuerpo transforma gran parte de la energía del helado en calor corporal. Detalló que cerca del 70% se disipa como calor y el 30% restante se convierte en energía. Afirmó que el helado no refresca.

El especialista incluyó en esta lista a la cerveza y a las papas fritas. Señaló que son los tres grandes mitos del verano. Indicó que estos productos generan más calor del que alivian.

Sobre las papas fritas, explicó que combinan carbohidratos, grasas y crocancia. Indicó que esta mezcla activa los centros de placer del cerebro. Señaló que esto favorece el consumo excesivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.