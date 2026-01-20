Salud

Un especialista explicó cuál es el carbohidrato más fácil de digerir

Un nutricionista analizó la digestión de los carbohidratos, el impacto del alcohol y los mitos sobre alimentos que se consumen con frecuencia en verano

Por La Nación / Argentina / GDA
El arroz blanco destaca por su fácil digestión. Bebidas con color generan más resaca y alimentos fríos como el helado no refrescan al organismo.
El arroz blanco destaca por su fácil digestión. Bebidas con color generan más resaca y alimentos fríos como el helado no refrescan al organismo. (Canva/Canva)







