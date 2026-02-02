Salud

Tres alimentos de consumo diario que dañan gravemente los riñones sin que usted lo note

Azúcares, sodio y ciertos vegetales forman parte de la dieta diaria y favorecen el deterioro silencioso de los riñones, según evidencia médica

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Especialistas alertan sobre alimentos comunes que aumentan el riesgo de enfermedad renal crónica sin provocar señales tempranas.
Especialistas alertan sobre alimentos comunes que aumentan el riesgo de enfermedad renal crónica sin provocar señales tempranas. (Canva/Canva)







