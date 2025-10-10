Salud

Todo lo que debe saber antes de consumir proteína: riesgos, mitos y verdades que pocos conocen

El consumo excesivo de proteína, incluso en productos “fit”, puede causar daños invisibles a su salud

Por O Globo / Brasil / GDA
La obsesión por la proteína esconde riesgos para el cuerpo y la mente si no se maneja con información y equilibrio.
La obsesión por la proteína esconde riesgos para el cuerpo y la mente si no se maneja con información y equilibrio. (Canva/Canva)







