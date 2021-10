Ticos que se vacunaron con Johnson & Johnson podrán recibir refuerzo de AstraZeneca

Las autoridades de salud informaron que los ticos vacunados con este fármaco, que no se aplica en Costa Rica, podrán recibir un refuerzo de AstraZeneca. (DIRK WAEM/AFP)

El Ministerio de Salud insta a los costarricenses que se vacunaron con Johnson & Johnson a aplicarse el esquema completo de AstraZeneca a modo de refuerzo. El producto de Johnson & Johnson fue de las preferidos por los costarricenses que viajaron al extranjero para inocularse, por su facilidad al ser (originalmente) de una sola dosis. Datos del Ministerio de Salud señalan que, entre el 1.º de marzo y el 31 de julio, 7.542 nacionales obtuvieron este fármaco.

Este refuerzo con AstraZeneca se recomienda al menos cuatro semanas después de haber obtenido la inyección con Johnson & Johnson. Esto coincide con la recomendación hecha la tarde de este viernes por un panel asesor de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que votó por recomendar una segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson.

El voto del panel fue unánime 19 a 0. La recomendación es para un refuerzo de la misma casa farmacéutica, no se discutió la combinación con una o más dosis de otros laboratorios, como Pfizer, Moderna o AstraZeneca.

No obstante, en el caso de los ticos, dado que aquí no se aplica de esta marca, la recomendación es AstraZeneca, como lo comunicó Salud. Nuestro país no tiene contratos bilaterales con Johnson & Johnson, y, aunque el laboratorio sí pertenece al mecanismo Covax, no hay información que indique que vayan a llegar existencias de dicho biológico al territorio nacional.

La segunda opción es viajar a Estados Unidos para recibir la misma dosis del biológico.

A diferencia de los refuerzos de las vacunas de Pfizer y de Moderna, recomendados solo para mayores de 60 años y quienes tienen condiciones debilitantes del sistema inmune, esta segunda inyección se recomienda para toda persona mayor de 18 años. La segunda inyección debería administrarse al menos dos meses después de la primera, pero no se dio una fecha específica.

¿Por qué se hace necesaria una segunda dosis?

Penny Heaton, de la División Global de vacunas de Johnson & Johnson explicó durante la reunión de la FDA que, aunque la protección se ha mantenido consistente, su ensayo clínico mostraba que una segunda dosis dos meses después aumentaba la protección contra enfermedad sintomática en un 70%, pero a los seis meses aumentaba los anticuerpos hasta 12 veces.

Otro aspecto importante es que la inyección adicional sí aumentó la protección contra las variantes de preocupación del coronavirus. Además, el recibir una segunda dosis no vio efectos secundarios mayores a los beneficios. Estos no variaron de los vistos en la primera dosis original.

Pero quizás la declaración que mejor lo resumió fue de Paul Offit, investigador del Hospital de Niños en Filadelfia y miembro del panel: “francamente creo que esta siempre fue una vacuna de dos dosis. Es difícil recomendarla como una vacuna de una dosis”.

James Hildreth, CEO del Centro de Estudios Médicos Meharry y miembro del panel indicó que la recomendación es que el refuerzo de estas personas sí es recomendable sin necesidad de cambiar de producto al de otro laboratorio farmacéutico, dado que el mismo fármaco funcionó con la segunda inyección y no hace falta buscar “ayuda externa” de otra vacuna.

