Salud

Té de cúrcuma, jengibre y canela: por qué el ‘trío dorado’ gana popularidad y cuáles son sus posibles beneficios

La mezcla de tres especias tradicionales aporta compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, aunque sus efectos no sustituyen hábitos saludables

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Por El Universal / México / GDA
Especialistas analizan los posibles beneficios del té de cúrcuma, jengibre y canela, una infusión cada vez más presente en la rutina diaria.
Especialistas analizan los posibles beneficios del té de cúrcuma, jengibre y canela, una infusión cada vez más presente en la rutina diaria. (ChatGPT/Generada con IA)







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