Té de cúrcuma, jengibre y canela: por qué el ‘trío dorado’ gana popularidad y cuáles son sus posibles beneficios

Especialistas analizan los posibles beneficios del té de cúrcuma, jengibre y canela, una infusión cada vez más presente en la rutina diaria.

El té de cúrcuma, jengibre y canela se posiciona como una de las infusiones más consumidas por quienes buscan complementar el cuidado de su salud con ingredientes de origen natural.

Esta bebida puede consumirse caliente o fría. Además, reúne tres especias utilizadas durante siglos tanto en la cocina como en distintas tradiciones medicinales.

La Cleveland Clinic señala que la mezcla aporta antioxidantes y compuestos con potencial efecto antiinflamatorio. Sin embargo, recuerdan que sus posibles beneficios no sustituyen una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física, un descanso adecuado ni el seguimiento médico cuando corresponde.

La cúrcuma destaca por su contenido de curcumina

La cúrcuma es el ingrediente más estudiado de esta combinación gracias a la curcumina, un compuesto que ha sido objeto de numerosas investigaciones relacionadas con la inflamación y el estrés oxidativo.

Entre los beneficios potenciales asociados a esta especia figuran:

Puede ayudar a reducir procesos inflamatorios de bajo grado.

Contribuye a combatir el estrés oxidativo vinculado al envejecimiento celular.

Ha sido analizada por su posible papel en la protección frente a algunas enfermedades crónicas.

¿Cuánto té de cúrcuma se puede consumir al día?

No existe una cantidad diaria universal para todas las personas. Según información citada por Medical News Today, la dosis depende del objetivo de salud y de las características individuales.

Diversas investigaciones en adultos respaldan el uso seguro de entre 400 y 600 miligramos de polvo puro de cúrcuma tres veces al día. Los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de utilizar suplementos concentrados.

El jengibre se asocia con beneficios digestivos

El jengibre figura entre los ingredientes más utilizados para aliviar molestias digestivas. Tradicionalmente se emplea para reducir las náuseas, disminuir la sensación de pesadez después de las comidas y favorecer la digestión.

Entre sus beneficios potenciales destacan:

Puede ayudar a aliviar náuseas y malestares digestivos.

Podría contribuir a disminuir algunas molestias relacionadas con la inflamación.

Algunas investigaciones observaron reducciones en triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL en personas que consumieron suplementos de jengibre. No obstante, se requiere más evidencia para confirmar estos efectos.

Posibles efectos secundarios del jengibre

La Cleveland Clinic advierte que no existe una cantidad específica capaz de garantizar beneficios para todas las personas.

Además, dosis elevadas o suplementos concentrados pueden provocar efectos adversos o interactuar con determinados medicamentos.

Entre los efectos secundarios reportados se encuentran:

Malestar abdominal.

Acidez estomacal.

Diarrea.

Irritación en la boca y la garganta.

Posibles interacciones con medicamentos anticoagulantes.

La canela aporta antioxidantes y posibles beneficios metabólicos

La canela complementa esta infusión con compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

Algunas investigaciones también exploraron su posible influencia sobre los niveles de glucosa en sangre.

Entre los beneficios potenciales atribuidos a esta especia se encuentran:

Aporta antioxidantes que ayudan a combatir el daño oxidativo.

Ha sido estudiada por su posible papel en la regulación de la glucosa sanguínea.

Podría favorecer la formación de colágeno y mejorar la elasticidad e hidratación de la piel.

Una bebida que va más allá del sabor

La combinación de cúrcuma, jengibre y canela puede incorporarse fácilmente a una alimentación saludable.

Al no contener azúcar de forma natural y aportar pocas calorías, muchas personas la utilizan como alternativa a refrescos y bebidas endulzadas.

Entre los beneficios más mencionados por especialistas y consumidores aparecen el apoyo a la digestión, el aporte de antioxidantes y la posible reducción de procesos inflamatorios de bajo grado.

Además, suele consumirse durante épocas frías por la sensación de bienestar y calor que proporciona.

Precauciones antes de consumir esta infusión

Expertos en nutrición y salud subrayan que ninguna infusión previene ni cura enfermedades por sí sola.

Los posibles efectos dependen de factores como la alimentación, el nivel de actividad física, el estado general de salud y otros hábitos de vida.

También recomiendan precaución en personas que utilizan medicamentos anticoagulantes, padecen trastornos de coagulación, cálculos biliares o enfermedades gastrointestinales. Algunos componentes de estas especias podrían interactuar con tratamientos médicos o agravar determinadas condiciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.