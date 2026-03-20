Salud

Si sufre dolores de cabeza o mandíbula, podría ser un problema dental

Alteraciones en la mordida y encías inciden en dolores que muchas personas no relacionan con la boca, lo que retrasa su diagnóstico

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Por Europa Press
Expertos alertan que dolores de cabeza o mandíbula pueden originarse en la boca y recomiendan revisiones periódicas para prevenir complicaciones.
Expertos alertan que dolores de cabeza o mandíbula pueden originarse en la boca y recomiendan revisiones periódicas para prevenir complicaciones. (KONSTANTIN POSTUMITENKO/KONSTANTIN POSTUMITENKO)







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