Si sufre dolores de cabeza o mandíbula, podría ser un problema dental

Expertos alertan que dolores de cabeza o mandíbula pueden originarse en la boca y recomiendan revisiones periódicas para prevenir complicaciones.

Los problemas bucodentales pueden provocar dolores faciales, mandibulares y de cabeza. Así lo indicaron especialistas del Hospital Universitario La Luz. La advertencia surge en el marco del Día Mundial de la Salud Bucodental, que se conmemora este 20 de marzo.

Los expertos Pedro Losa y Jorge Guiñales señalaron que alteraciones en la boca, la forma de morder y la oclusión inciden en este tipo de molestias. Muchas personas conviven con estos dolores sin identificar su origen. Esta situación afecta su vida diaria.

El diagnóstico tardío es frecuente. Los síntomas suelen pasar desapercibidos o se confunden con otros padecimientos. Guiñales explicó que estos cuadros requieren valoración especializada. Indicó que un tratamiento adecuado mejora la calidad de vida.

En relación con los procedimientos dentales, el especialista alertó sobre el uso extendido de anestesia local o sedación en clínicas convencionales en España. Señaló que estas intervenciones generan alto estrés físico y emocional. También limitan la capacidad de respuesta del profesional ante emergencias.

Por el contrario, la anestesia general en hospitales ofrece mayor seguridad. Permite monitoreo continuo y participación de anestesistas especializados. Además, facilita que el profesional se concentre en la cirugía con mayor precisión.

Guiñales indicó que realizar procedimientos como reconstrucciones óseas o implantes en quirófano permite resolver casos complejos en una sola intervención. Este enfoque reduce la ansiedad del paciente. También mejora el control clínico.

El abordaje integral resulta clave en pacientes con patologías complejas. La coordinación multidisciplinaria y los recursos hospitalarios marcan la diferencia en estos casos.

Por su parte, Losa advirtió sobre la relación entre la salud bucodental y enfermedades sistémicas. Explicó que una mala salud de las encías facilita el paso de bacterias al torrente sanguíneo. Esto incrementa la inflamación general. También eleva el riesgo cardiovascular y complica enfermedades como la diabetes.

Para prevenir estas condiciones, los especialistas recomendaron cambiar el cepillo dental cada tres meses. También sugirieron el uso diario de hilo dental y una alimentación adecuada. Los azúcares y ultraprocesados favorecen bacterias que generan ácidos. Las bebidas ácidas erosionan el esmalte.

Además, recordaron que muchas enfermedades no generan dolor en etapas iniciales. El esmalte no posee terminaciones nerviosas. Cuando aparece el dolor, el problema suele estar avanzado. Las revisiones periódicas permiten detectar a tiempo estas patologías.

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