Ciencia

¿Le sangran las encías al cepillarse? Cuidado, podría estar ignorando una alerta grave

La inflamación de las encías y la acumulación de placa bacteriana pueden provocar la pérdida de piezas dentales si no se detectan de forma temprana

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Por Europa Press
El color de los dientes no define la salud bucodental, pero el sangrado constante es un factor que requiere atención profesional inmediata para evitar cirugías.
El color de los dientes no define la salud bucodental, pero el sangrado constante es un factor que requiere atención profesional inmediata para evitar cirugías. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Helena Lopes de Pexels)







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