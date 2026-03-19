¿Le sangran las encías al cepillarse? Cuidado, podría estar ignorando una alerta grave

El color de los dientes no define la salud bucodental, pero el sangrado constante es un factor que requiere atención profesional inmediata para evitar cirugías.

El sangrado dental durante el cepillado no representa un proceso normal en su boca. La compañía española Sanitas rechazó esta creencia común y advirtió que dicha señal indica una inflamación gingival clara.

La acumulación de placa en el margen de la encía favorece la proliferación de bacterias. Esto desencadena la gingivitis. Según la institución, si no busca tratamiento, la afección daña los tejidos de soporte del diente. El problema puede evolucionar hacia periodontitis graves e incluso provocar la pérdida dental.

Sanitas explicó que la placa bacteriana desaparece con una técnica adecuada. La entidad recomendó no frotar los dientes con exceso de fuerza o agresividad. Además, señaló que las enfermedades periodontales no causan dolor en sus fases iniciales, por lo que la destrucción del tejido avanza sin que perciba molestias.

Mitos y prevención: la importancia de la revisión profesional

Antonio Longo, odontólogo de Sanitas Dental, afirmó que muchos pacientes asisten a la consulta cuando la enfermedad ya está en un estado avanzado.

El experto mencionó que las caries interdentales son difíciles de ver a simple vista. Si no asiste a revisiones periódicas, estas lesiones alcanzan el nervio y requieren tratamientos complejos como endodoncias o coronas.

Sanitas también subrayó que las variaciones en el color de los dientes son normales. El tono dental depende del grosor del esmalte y no se relaciona directamente con una enfermedad.

La actividad bacteriana en la cavidad oral es la causa principal del mal aliento. La compañía aclaró que los enjuagues bucales aportan beneficios químicos, pero no eliminan la placa adherida de forma mecánica.

Longo concluyó que la salud de su boca depende de cómo interpreta los signos de alerta. El odontólogo recordó que la revisión periódica, ya sea presencial o por videoconsulta, es la herramienta clave para prevenir complicaciones futuras.