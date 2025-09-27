Salud

¿Se pueden contraer enfermedades al usar un baño público? Esto es lo que dicen los expertos

Aunque el temor es común, los especialistas aseguran que el riesgo de contraer enfermedades por el inodoro es mínimo si se toman precauciones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Expertos explican por qué los baños públicos no son tan peligrosos como parecen y qué medidas simples reducen el riesgo de infección.
Expertos explican por qué los baños públicos no son tan peligrosos como parecen y qué medidas simples reducen el riesgo de infección. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGinodorobaños públicos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.