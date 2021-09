Salud sin indicación clara para ticos vacunados con Johnson & Johnson

¿Se puso la vacuna de Johnson & Johnson contra la covid-19 y no sabe si es necesario reforzar su protección con una dosis de esta u otra vacuna? La farmacéutica indica que sí será necesaria una dosis adicional de su producto seis meses después de la primera, pero esto aún no ha sido autorizado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Para el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, no hay una indicación clara de si es necesario o eficaz reforzar con un producto de otra casa farmacéutica, como Pfizer o AstraZeneca.

La de Johnson & Johnson es la vacuna por la que optaron la mayoría de costarricenses que se inmunizaron en Estados Unidos. Se concibió como un producto de una sola dosis, pero el laboratorio ya considera necesario aumentar, no obstante, esta vacuna no está disponible en nuestro país y no todos los nacionales tienen la posibilidad de viajar nuevamente.

La vacuna contra covid-19 de la empresa Johnson & Jonhson consta de una sola dosis. Fotografía: Dirk Waem / AFP (DIRK WAEM/AFP)

La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) no ha dado recomendaciones para las personas que se encuentren en esta situación.

“No hay una recomendación por parte de la Comisión de que tenga que haber refuerzo para la gente que se vacunó con Johnson & Johnson. No es que se tengan que aplicar la dosis ya. Tampoco hay una contraindicación de que no puedan aplicarse”, dijo Salas en conferencia de prensa, la tarde de este martes.

El jerarca añadió que la recomendación que sí ha hecho la CNVE está relacionada con que, quienes tienen ya un esquema (como el de la vacuna unidosis de Johnson & Johnson) deben esperar al menos un mes antes de comenzar otro esquema (como el de Pfizer).

Salas señaló que el beneficio de colocarse una vacuna extra en suelo nacional será mayor cuánto más tiempo haya transcurrido desde la primera aplicación, porque si solo ha pasado un mes la persona tendría los anticuerpos de la vacuna lo suficientemente altos y no sería necesaria otra.

“En un mes el beneficio va a ser muy bajo o casi inexistente”, puntualizó el jerarca.

