Riesgo de síndrome metabólico en Costa Rica es alto, según estudios internacionales

Los malos hábitos de alimentación y la inactividad física tienen a un grupo de costarricenses expuestos a un mayor riesgo de síndrome metabólico, condición caracterizada por exceso de grasa abdominal, sobrepeso, presión arterial alta y elevados niveles de colesterol.

Este es un síndrome silencioso; las personas no presentan síntomas, pero pueden llevarlos hacia males graves como diabetes, infartos o accidentes cerebrovasculares (popularmente conocidos como “derrames cerebrales”).

Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en los países centroamericanos, determinó que solo el 9% de los adultos ticos están exentos de todos los componentes, lo que significa que el 91% tiene al menos uno de estos males.

Es difícil determinar cuántos costarricenses tienen esta enfermedad, dado que usualmente se tratan los síntomas por separado.

El estilo de vida es el principal causante de este trastorno. En el caso de los nacionales, las probabilidades aumentan por la preferencia de harinas refinadas o “blancas” y el consumo de repostería, así como por la exclusión de granos integrales.

Igualmente, afectan la ingestión de grandes cantidades de azúcar (especialmente en refrescos gaseosos o “de paquete”), y la ausencia en la dieta de suficientes leguminosas como frijoles, garbanzos o lentejas.

A esta deficiente alimentación se suma el hecho de que hay personas que no dejan pasar un día sin consumir carnes rojas y procesadas, sin combinarlas con verduras o leguminosas.

Como si fuera poco, la falta de actividad física incrementa las probabilidades de padecer este síndrome metabólico.

Estos son los señalamientos de publicaciones realizadas por Hannia Campos, doctora en Salud Pública e investigadora de la Universidad de Harvard.

“Con el síndrome metabólico, vemos una escalada de cosas que van sumando y pueden desembocar en un infarto, un accidente cardiovascular o la muerte o discapacidad de la persona”, enfatizó Campos.

Desde hace más de 25 años, Campos se ha dedicado a determinar las características y factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares en los ticos.

Estos reportes fueron publicados en revistas como European Journal of Nutrition, The Journal of Nutrition, American Journal of Clinical Nutrition, BMC Public Health, Circulation y Preventive Medicine.

“Un infarto no sucede de la nada; por lo general, son años de malos estilos de vida. Años en los que la persona no se da cuenta, y luego viene el síndrome metabólico, que es como un estadío intermedio. Si no se actúa y no se cambia el estilo de vida, es donde vienen las enfermedades más serias”, advirtió Campos.

Pero, además, quienes tienen síndrome metabólico ya comienzan a notar las primeras consecuencias.

“Se sienten con cansancio, falta de energía, problemas de sueño, decaídos”, manifestó la investigadora.

El Reporte de la OPS no es el único en referirse al tema. El Informe Global de Carga de Enfermedad, publicado en mayo pasado por la revista The Lancet, también hace hincapié en qué mata a los costarricenses y qué le quita más años de vida saludable.

Las enfermedades isquémicas del corazón (como los infartos) y la diabetes son las que más años de vida saludable (Avisa) hacen perder a la población nacional, con 1.400. Los Avisa son una medición que representan los años que, como sociedad, se viven con enfermedad, discapacidad o falta de calidad de vida.

En los últimos años también aumentaron los Avisa provocados por distintas condiciones de salud. Entre el 2021, el sobrepeso hizo perder a los costarricenses 657,5 Avisa más de los que se perdían en 2011. El azúcar en sangre hizo aumentar 720 Avisa en esos 10 años, y la hipertensión, 212,3 más.

Además, la forma de comer, en general, es responsable de la pérdida de 275,5 Avisa más que en 2011.

Lo que comemos y no deberíamos

Un compendio de malos hábitos aumenta el riesgo de los costarricenses de síndrome metabólico, y esto, a su vez, de sufrir enfermedades cardiovasculares. Fotografías: Shutterstock

Campos resume el problema de los costarricenses de la siguiente manera: nos excedemos en cosas que no deberíamos consumir o deberíamos comer más esporádicamente, y no comemos cosas que sí necesitamos.

Al hablar del azúcar, nuestro principal enemigo son las bebidas gaseosas, los refrescos de botella y algunos polvos en sobre para preparar bebidas. A esto se le debe sumar que muchas personas, al preparar sus “frescos” o bebidas con frutas les, adicionan mucho azúcar.

Las pesquisas determinaron que el riesgo de síndrome metabólico era un 30% más alto entre quienes tomaban jugos procesados o gaseosas, en lugar de solo jugos naturales.

“Lo más sano de estas opciones de bebidas es tomar el jugo de la fruta, sin adicionarle agua y azúcar, pero hay algo todavía más sano, y es comer la fruta; hay nutrientes que pueden perderse al hacer el refresco”, señaló la especialista, quien dijo que lo ideal es acompañar las comidas con agua.

Este no es el único reporte en señalar esto.

Ya desde setiembre del 2017, un estudio en la Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud indicó que el abuso de bebidas azucaradas es responsable de 197 muertes de costarricenses por año. De estos fallecimientos, el 61% tiene como causa la diabetes, el 32% los males cardiovasculares y el 6%, el cáncer.

“Se analizó solo el azúcar proveniente de refrescos; a eso debemos sumar la que comemos a diario en los alimentos”, destacó en aquel momento Ronald Evans, coordinador de dicho estudio.

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza (Inciensa) ha estudiado la alimentación en los adolescentes y halló exceso de azúcar en su alimentación.

El azúcar no es el único enemigo de la historia. Cuánto más se consuman harinas refinadas en repostería, pan blanco o arroz blanco, el riesgo de síndrome metabólico es hasta un 20% mayor.

Las carnes rojas y procesadas, como los embutidos, consumidos todos los días, también generan problemas de síndrome metabólico. En el estudio de la OPS, el grupo de personas que más consumía estos alimentos presentó un riesgo 21% mayor del síndrome metabólico que el grupo que menos ingería o que no ingería del todo.

“Las recomendaciones de hace 30 años hablaban de consumir carnes rojas para tener la proteína necesaria y muchas personas también vieron a los embutidos como sustituto, pero ahora vemos otras opciones de proteínas que podrían ser más saludables”, indicó Campos.

De esto también da cuenta el Inciensa, que evidenció que los adolescentes comen gran cantidad de ultraprocesados y grasas.

Lo que no comemos y sí deberíamos

El consumo de frutas podría prevenir el síndrome metabólico.

Hay alimentos que el costarricense ha ido excluyendo de su dieta pese a que constituían factores protectores del corazón.

Entre estos, Campos destaca los frijoles. En su criterio, consumir arroz y frijoles a diario en una proporción de dos cucharadas de frijoles por cada cucharada de arroz, reduce el riesgo de síndrome metabólico, pero también de diabetes y de infarto.

La falta de frutas y verduras, así como de hidratación también aumentan el riesgo del síndrome metabólico, según OPS.

Falta de ejercicio y el síndrome metabólico

Para Campos, el ejercicio no puede separarse de lo que comemos.

“No podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. No es solo lo que le entra al cuerpo, sino también cómo lo utilizamos. Tenemos que movernos”, señaló.

El estudio encontró que el síndrome metabólico era 20% menor en las personas que más actividad física realizaban.

La investigadora subraya que no hace falta pagar gimnasio, ni siquiera salir a correr, la clave está en mantenerse en movimiento constante.

“Si está en un edificio de varios pisos, ¡suba las escaleras en lugar de usar el ascensor!; bájese una parada antes cuando va en bus y, si va en carro, cuando llegue al parqueo, deje su carro lo más lejos posible de la puerta. ¡Póngale más ganas al lavar, sacudir, barrer! Son actividades físicas que ayudan”, afirmó.

Y añadió: “No permanezca sentado más de dos horas seguidas; levántese y estírese”.

El estudio más allá del síndrome metabólico

Esta investigación se denomina Costa Rica Heart Study (Estudio del corazón en Costa Rica). Las pesquisas comenzaron en 1994 y estudiaron cómo el corazón de los nacionales se comporta y cuáles son los factores de nuestro estilo de vida que lo enferman.

Primero se tomó a más de 2.000 ticos que habían tenido su primer infarto; por cada uno de ellos, se tomó a una persona de edad similar y de la misma zona geográfica que no lo hubiera sufrido.

Para los estudios del síndrome metabólico, se tomó en cuenta solo a quienes no habían pasado por un infarto. En total, 2.058 personas, con un promedio de edad de 59 años, fueron analizadas.

A todos los participantes se les tomaron muestras de sangre para determinar sus niveles de azúcar, colesterol y grasa. También se les pesó y se les tomaron medidas de su circunferencia abdominal y de su estatura.

Durante 10 años de investigación se vio quiénes desarrollaron síndrome metabólico y los compararon con sus hábitos de alimentación y de ejercicio.

