Salud

¿Realmente necesita suplemento de proteína? Mitos, riesgos y lo que la ciencia revela

Especialistas alertan que no todas las personas necesitan más proteína y que el exceso puede generar riesgos

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Por O Globo / Brasil / GDA
La obsesión por la proteína esconde riesgos para el cuerpo y la mente si no se maneja con información y equilibrio.
El consumo de proteína crece, pero su exceso y mala fuente podrían afectar la salud más de lo que se cree. (Canva/Canva)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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