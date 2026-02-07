Salud

Quiénes no deberían comer sandía bajo ninguna circunstancia, según la ciencia

Estudios alertaron que el consumo de sandía se asocia con crisis de migraña en personas predispuestas debido a compuestos que generan vasodilatación

Por La Nación / Argentina / GDA
Investigaciones médicas señalaron que la sandía desencadena migrañas en casi tres de cada diez pacientes sensibles a este trastorno neurológico.
Investigaciones médicas señalaron que la sandía desencadena migrañas en casi tres de cada diez pacientes sensibles a este trastorno neurológico.







