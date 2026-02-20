Salud

¿Qué efectos tiene el durazno en el cuerpo y quiénes deben evitar su consumo?

Esta fruta aporta pocas calorías y múltiples nutrientes, pero puede causar reacciones en personas con alergia a otras frutas

Por La Nación / Argentina / GDA
Rico en agua, fibra y vitamina C, el durazno fortalece el sistema inmune y ayuda a la digestión, aunque no todos pueden consumirlo.
Rico en agua, fibra y vitamina C, el durazno fortalece el sistema inmune y ayuda a la digestión, aunque no todos pueden consumirlo. (Canva/Canva)







