¿Qué efectos tiene el durazno en el cuerpo y quiénes deben evitarlo?

Rico en agua, fibra y vitamina C, el durazno fortalece defensas y digestión, aunque no es apto para todos.

El durazno es una fruta de temporada que destaca por su bajo aporte calórico y su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes. Su consumo frecuente fortalece el sistema inmune, mejora la digestión y favorece la salud de la piel. Sin embargo, no todas las personas deberían incluirlo en su dieta.

Florece en primavera y se cosecha en verano. En ese periodo alcanza su mejor sabor y aroma. Se puede consumir fresco o cocido. También se utiliza en postres, licuados y mermeladas.

Un cultivo con historia y peso en la producción

El durazno se cultiva desde la antigüedad. Existen registros en China desde el año 2.000 a. C. Luego se expandió hacia Persia y Grecia.

¿Qué aporta el durazno al organismo?

El principal componente del durazno es el agua. También contiene fibra, vitaminas A, C, B3 y B6. Aporta potasio, que representa el 4,2% del valor diario recomendado, además de fósforo y magnesio en menor proporción.

Una unidad mediana aporta entre 55 y 60 calorías. Esa cifra lo coloca por debajo de frutas como el mango, la uva o el banano. Por esa razón resulta adecuado en planes de alimentación orientados al control del peso.

1. Refuerza el sistema inmune

La piel y la pulpa contienen vitamina C, polifenoles y carotenoides. Estos compuestos combaten el daño celular y protegen contra el envejecimiento y enfermedades graves, según la Clínica Cleveland de Estados Unidos.

La institución indicó que mujeres posmenopáusicas que consumían al menos dos porciones por semana registraron tasas más bajas de ciertos tipos de cáncer de mama.

2. Favorece la digestión

El durazno contiene fibra y una menor cantidad de sorbitol en comparación con frutas como la ciruela o la pera. Esta característica estimula el tránsito intestinal sin generar distensión ni fermentación.

En personas con intestino sensible o inflamación abdominal suele tolerarse mejor que frutas ricas en polioles, los cuales pueden provocar gases o hinchazón.

3. Mejora el aspecto de la piel

La vitamina C participa en la síntesis de colágeno. Este proceso beneficia la salud cutánea.

Una investigación publicada en el Journal of Cosmetic Science señaló que extractos de hueso o flor de durazno aplicados en la piel redujeron el daño de los rayos UV y ayudaron a retener la humedad.

4. Contribuye a regular la presión arterial

El potasio ayuda a regular la frecuencia cardíaca y la presión arterial, según el sitio especializado WebMD. Este mineral facilita la eliminación del exceso de sodio y reduce la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos.

También se asocia con mejoras en los niveles de colesterol y una reducción del riesgo de enfermedades cardíacas.

Diferencias entre fresco y en conserva

El durazno fresco conserva mejor su contenido de vitaminas, antioxidantes y fibra. La versión enlatada pierde parte de la vitamina C durante el proceso de elaboración.

Si se presenta en almíbar, contiene más azúcares y calorías. Por esa razón conviene revisar la etiqueta antes de comprar.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario recomienda elegir piezas sin magulladuras y apenas suaves al tacto. Además, si se lava de forma adecuada, se aconseja consumirlo con cáscara, ya que allí se concentra gran parte de los antioxidantes y la fibra.

¿Quiénes deben evitar el durazno?

Personas alérgicas a frutas como manzana, ciruela o cereza podrían presentar reacción al consumir durazno. Esta alergia es una de las más comunes en frutas.

Los síntomas incluyen picazón e inflamación en boca o garganta. Ante cualquier sospecha se recomienda consultar con un médico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.