Salud

Proteja su cabello del sol y el cloro: errores comunes que agravan el daño en verano

La exposición al sol y al cloro deteriora el cabello en vacaciones

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Por El País / GDA / Uruguay
El sol y el cloro afectan la fibra capilar. Conozca cómo prevenir resequedad, quiebre y pérdida de brillo durante el verano.
El sol y el cloro afectan la fibra capilar. Conozca cómo prevenir resequedad, quiebre y pérdida de brillo durante el verano. (Canva Stock/Jankovic y Jun de Getty Images Signature)







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El País / GDA / Uruguay

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