Salud

¿Por qué Ozempic pierde fuerza con el tiempo? Científicos identifican una posible explicación en el cerebro

Investigadores identificaron diferencias en la respuesta de neuronas cerebrales a la semaglutida, un factor que podría influir en la eficacia del tratamiento

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron mecanismos celulares que podrían explicar los estancamientos en la pérdida de peso asociados a fármacos GLP-1.
Científicos hallaron mecanismos celulares que podrían explicar los estancamientos en la pérdida de peso asociados a fármacos GLP-1. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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