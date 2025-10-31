Salud

¿Por qué los hombres deben hacer el doble de ejercicio que las mujeres para proteger el corazón?

Estudio revela que los hombres necesitan más del doble de tiempo de ejercicio que las mujeres para obtener igual protección cardiovascular

Por O Globo / Brasil / GDA
Análisis de 80.000 personas evidenció que hombres necesitan más ejercicio que mujeres para proteger el corazón.
Análisis de 80.000 personas evidenció que hombres necesitan más ejercicio que mujeres para proteger el corazón. (Canva /Canva)







