Por qué desayunar papaya puede mejorar su salud desde temprano

La papaya en el desayuno mejora la digestión, favorece la saciedad y ayuda a cuidar el corazón gracias a su fibra y antioxidantes.

La papaya se consolida como una de las frutas más recomendadas para el desayuno por su alto aporte de agua, fibra y enzimas digestivas. Su consumo matutino favorece la digestión, aporta energía y contribuye al buen funcionamiento del organismo desde las primeras horas del día.

Especialistas en nutrición señalan que elegir esta fruta tropical como primer alimento del día ayuda a mantener una alimentación equilibrada y ligera, sin sacrificar nutrientes esenciales.

Aporte nutricional de la papaya

La papaya es una fruta tropical originaria de América. Aunque su sabor no resulta atractivo para todas las personas, destaca como un alimento completo para el desayuno. Según información del portal médico Vimec, una porción de 152 g contiene:

59 calorías

15 g de carbohidratos

3 g de fibra

1 g de proteínas

Vitamina C

Vitamina A

Folato

Potasio

También aporta pequeñas cantidades de calcio, magnesio y vitaminas del complejo B, como B1, B3 y B5.

Esta fruta contiene carotenoides y antioxidantes, en especial licopeno, asociado con la protección celular, la salud cardiovascular y la reducción del daño por radicales libres.

La papaína y su efecto digestivo

Un análisis del sitio especializado Healthline indica que la papaya es rica en papaína, una enzima digestiva que descompone proteínas. Este compuesto favorece la digestión, reduce la inflamación abdominal y facilita el tránsito intestinal.

Por esa razón, la papaya se utiliza como ablandador natural de carne y como apoyo digestivo cuando se consume fresca, especialmente en ayunas.

Además, su composición facilita la absorción de antioxidantes, lo que ayuda a combatir el estrés oxidativo y fortalece el sistema inmunológico.

Beneficios de consumir papaya en el desayuno

Incluir papaya en el desayuno diario resulta beneficioso para distintos objetivos de salud. De acuerdo con especialistas citados por Everyday Health, esta fruta aporta menos calorías que otras opciones y contiene una cantidad relevante de fibra, lo que prolonga la sensación de saciedad.

Su alto contenido de agua mejora el tránsito intestinal y alivia molestias como el estreñimiento. La papaína y otras enzimas naturales facilitan el procesamiento de los alimentos y ayudan a regular procesos inflamatorios.

Los antioxidantes presentes, como luteína y zeaxantina, junto con la vitamina E, contribuyen al cuidado de la salud visual y reducen el riesgo de enfermedades oculares asociadas con la edad.

Efecto sobre colesterol y salud cardiovascular

La revista médica Tua Saúde señala que el consumo de papaya en ayunas permite que su fibra disminuya la absorción de grasas a nivel intestinal. Este efecto reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

Este beneficio se relaciona con una menor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis o los infartos.

El consumo regular de papaya en el desayuno aporta ligereza al organismo y contribuye al mantenimiento de condiciones óptimas de salud.

