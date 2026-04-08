Salud

Plan mundial busca eliminar enfermedad mortal para el 2030

La Organización Mundial de la Salud refuerza la estrategia “Una Sola Salud” para erradicar la rabia y frenar el impacto de la gripe aviar en el mundo

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Por Europa Press
D REMITIDA / HANDOUT por OMS/LAURENT CIPRIANI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/4/2026
La OMS impulsa una estrategia para erradicar la rabia en el 2030. El plan busca frenar enfermedades que saltan de animales a personas tras la crisis del coronavirus. (OMS/LAURENT CIPRIANI/OMS/LAURENT CIPRIANI)







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