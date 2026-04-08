Plan mundial busca eliminar enfermedad mortal para el 2030

La OMS impulsa una estrategia para erradicar la rabia en el 2030. El plan busca frenar enfermedades que saltan de animales a personas tras la crisis del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus Estados Miembro impulsaron una estrategia integral durante la Cumbre One Health en Lyon, Francia. El organismo anunció medidas concretas para eliminar la rabia antes del año 2030. Además, la institución presentó un plan de acción unificado para combatir las amenazas de la gripe aviar a escala global.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, explicó que la salud de las personas, los animales y el ambiente tiene una conexión profunda. El jerarca indicó que resulta imposible proteger un sector sin atender los otros dos. Según el representante, este enfoque une conocimientos especializados para prevenir amenazas con mayor eficacia en todos los sectores.

La urgencia de esta iniciativa obedece a desafíos como el cambio climático y la degradación ambiental. El Gobierno francés organizó la cita donde se expuso que la pérdida de biodiversidad y el acceso desigual a la salud son retos urgentes.

La OMS reiteró su compromiso de colaborar con socios internacionales para transformar estas intenciones en progresos reales para el planeta.

El 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas tienen su origen en animales. Asimismo, cerca del 75% de las patologías emergentes son zoonóticas (transmitidas de animales a humanos). La reciente pandemia de covid-19 provocó pérdidas económicas de billones de dólares y causó 15.000.000 de muertes entre 2020 y 2021.

Esta imagen muestra cómo se ve bajo un microscopio el virus de la rabia. Imagen: Shutterstock

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó que el bienestar de los seres humanos y su entorno es inseparable. El mandatario aseguró que la nación gala decidió pasar de la ambición a la acción bajo la guía de la ciencia. La cooperación fortalecerá la detección temprana de riesgos para responder con rapidez ante futuras crisis sanitarias.

La iniciativa para erradicar la rabia transmitida por perros cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Instituto Pasteur. Esta enfermedad mata a casi 60.000 personas cada año y afecta principalmente a la población infantil. El proyecto reforzará la vigilancia comunitaria y la investigación en los países donde la rabia es endémica.

Finalmente, la OMS anunció la creación de una red mundial de instituciones para ejecutar este plan conjunto. La red movilizará expertos multidisciplinarios para brindar apoyo coordinado a los países. El organismo también extendió el mandato del Panel de Expertos sobre One Health hasta el 2027.