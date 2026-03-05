MAG advierte sobre brote de rabia paralítica bovina en estas zonas: ocho animales murieron

Más de 200 animales están bajo vigilancia por el brote de la rabia paralítica bovina.

Costa Rica registra un brote de rabia paralítica bovina que ya cobró la vida de ocho animales, según confirmó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Los primeros casos fueron detectados en las comunidades de San Miguel de Aguas Claras y Santa Lucía de San José, en el cantón de Upala, Alajuela.

“Un total de 231 bovinos y búfalos se mantienen bajo vigilancia como parte de las acciones preventivas implementadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa)”, señaló Alfredo Sequeira, jefe del departamento Región Huetar Norte.

¿Qué es la rabia paralítica bovina?

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos. Los síntomas más comunes incluyen:

Descoordinación y dificultad para caminar.

Salivación.

Parálisis en las extremidades que impide levantarse.

Torsión del cuello.

En casos graves, provoca la muerte.

Las autoridades de salud animal explicaron que esta patología suele aparecer cada cierto tiempo como parte de la dinámica del ciclo selvático.

Medidas de contención

Ante la confirmación del brote, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) activó los protocolos de emergencia. El MAG informó que los animales expuestos al virus ya están siendo vacunados.

Además, personal técnico trabaja en las fincas afectadas en coordinación con los productores locales para evitar la propagación.

Senasa reiteró el llamado a los productores para mantener al día el esquema de vacunación y reportar de inmediato cualquier animal que presente síntomas nerviosos a la oficina más cercana.