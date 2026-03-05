Economía

MAG advierte sobre brote de rabia paralítica bovina en estas zonas: ocho animales murieron

Tras los casos de rabia paralítica bovina, ocho animales muertos y 231 están bajo vigilancia. Conozca los síntomas y medidas.

Por Yucsiany Salazar
Más de 200 animales están bajo vigilancia por el brote de la rabia paralítica bovina.
Más de 200 animales están bajo vigilancia por el brote de la rabia paralítica bovina. (MAG/MAG)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

