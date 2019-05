“Varias veces he pasado por la incómoda situación de llegar a un lugar de comidas rápidas y que me digan que el servicio sanitario es solo para las personas que consumen; o que en un supermercado me digan que el servicio es solo para empleados. Es muy difícil detenerse a explicar a estas personas porque me urge tanto usar el baño, muy probablemente no lo van a entender o podrán tener prejuicios al respecto, pero si no me prestan el baño, me voy a hacer en los pantalones", comentó Ana Luz Sáenz, paciente de CUCI.