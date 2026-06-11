Personal trainer sufre AVC hemorrágico durante carrera de 18 kilómetros y médicos le retiran la mitad del cráneo para salvarle la vida

La atleta perdió la movilidad y el habla tras el AVC, pero logró recuperarse y volver a impartir clases después de meses de rehabilitación.

La educadora física Dani Tonette, de 42 años, sufrió un accidente cerebrovascular (AVC) hemorrágico mientras participaba en la Volta Internacional da Pampulha, una carrera de 18 kilómetros en Belo Horizonte, Brasil. La gravedad del cuadro obligó a los médicos a retirarle temporalmente la mitad del cráneo para reducir la presión causada por la inflamación cerebral y aumentar sus posibilidades de supervivencia.

El hecho ocurrió en 2022. Meses después, los especialistas le colocaron una prótesis personalizada para reconstruir la zona afectada.

Una fuerte señal apareció a mitad de la competencia

Tonette decidió participar en la carrera para celebrar el cierre de un año más con buena salud. Como educadora física, mantenía una rutina constante de entrenamiento. Para prepararse para la prueba, incorporó sesiones de carrera a sus ejercicios de fuerza y entrenamiento funcional.

La competencia comenzó con normalidad. Sin embargo, todo cambió al llegar al kilómetro nueve.

La atleta empezó a sentir una intensa presión en la cabeza. También experimentó alteraciones en la visión. Al percibir que no se trataba de un malestar habitual, detuvo su participación.

Tras acercarse a un muro cercano, llamó a su esposo para informarle que se sentía mal. Poco después perdió el conocimiento.

Diagnóstico rápido permitió actuar de inmediato

Según relató posteriormente, recibió atención médica en pocos minutos gracias a la organización de la carrera.

Al llegar al hospital, los médicos determinaron que sufría un AVC hemorrágico extremadamente grave. De inmediato la trasladaron al quirófano.

El pronóstico era complejo. Los especialistas informaron que cerca del 80% de los pacientes con cuadros similares no sobreviven. Además, una gran parte de quienes superan la emergencia presenta secuelas importantes..

¿Por qué fue necesario retirar parte del cráneo?

La neurocirujana Kelly Bordignon Gomes, profesora de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR), explicó que el procedimiento realizado se conoce como craniectomía descompresiva.

Esta cirugía consiste en retirar temporalmente una amplia porción del cráneo para generar espacio adicional al cerebro inflamado.

El objetivo es evitar que la presión intracraneal comprima estructuras cerebrales vitales durante la fase más crítica de la enfermedad.

La especialista señaló que el procedimiento ayuda a proteger el cerebro mientras se recupera de la lesión provocada por el AVC y reduce el riesgo de daños neurológicos adicionales.

La porción del cráneo retirada puede conservarse en el tejido subcutáneo abdominal del propio paciente o almacenarse en un banco de huesos cuando existe disponibilidad.

Una vez completada la recuperación clínica, se realiza una craneoplastia, intervención destinada a reconstruir el cráneo mediante la recolocación del hueso original o la implantación de una prótesis personalizada.

Además de brindar protección al cerebro y restaurar la forma de la cabeza, la reconstrucción puede mejorar la circulación del líquido cefalorraquídeo y disminuir síntomas neurológicos.

Perdió la movilidad y la capacidad de hablar

Tras la cirugía, Tonette perdió los movimientos del lado derecho del cuerpo y también la capacidad de hablar.

Pese a la gravedad de las secuelas iniciales, la recuperación avanzó con rapidez.

La educadora física explicó que los médicos atribuyeron parte de esa evolución a la masa muscular que desarrolló durante años de actividad física.

Durante una semana de hospitalización perdió 10 kilos. Sin embargo, su masa magra ayudó a que el organismo resistiera mejor el proceso y respondiera de forma favorable a los tratamientos.

Con el paso de las semanas recuperó gradualmente la movilidad y el habla. Después de 30 días internada recibió el alta médica.

La recuperación continuó fuera del hospital

El alta no significó el fin del proceso.

Su cerebro aún presentaba una importante inflamación y regresó a casa sin la mitad del cráneo.

La rehabilitación continuó mediante fisioterapia, terapia del lenguaje y el apoyo permanente de su familia.

Durante ese periodo enfrentó una marcada debilidad física. También sufrió episodios frecuentes de presión arterial baja y necesitó ayuda para realizar diversas actividades cotidianas.

Una prótesis marcó el inicio de una nueva etapa

Cuatro meses después de la cirugía inicial, Tonette se sometió a una craneoplastia para colocar una prótesis en la zona donde faltaba parte del cráneo.

Según relató, la mejoría fue evidente desde el día siguiente al procedimiento.

Con el tiempo retomó las caminatas, volvió a correr, reanudó sus entrenamientos y regresó a impartir clases.

Actualmente utiliza su experiencia para promover el autocuidado y la actividad física a través de sus redes sociales, especialmente entre las mujeres.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.