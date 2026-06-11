Salud

Personal trainer sufre AVC hemorrágico durante carrera de 18 kilómetros y médicos le retiran la mitad del cráneo para salvarle la vida

Una fuerte presión en la cabeza durante una competencia deportiva reveló un grave AVC que obligó a una compleja intervención cerebral

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Por O Globo / Brasil / GDA
La atleta perdió la movilidad y el habla tras el AVC, pero logró recuperarse y volver a impartir clases después de meses de rehabilitación.
La atleta perdió la movilidad y el habla tras el AVC, pero logró recuperarse y volver a impartir clases después de meses de rehabilitación. (@danitonette/Instagram)







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