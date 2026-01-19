Ciencia

Problemas de memoria y mayor riesgo de AVC: así impacta la falta de sueño en la salud

Dormir menos de lo necesario altera funciones clave del cuerpo y se relaciona con enfermedades crónicas y trastornos mentales, según evidencia científica

Por O Globo / Brasil / GDA
Dormir menos de lo necesario altera funciones clave del cuerpo y se relaciona con enfermedades crónicas y trastornos mentales, según evidencia científica.
Dormir menos de lo necesario altera funciones clave del cuerpo y se relaciona con enfermedades crónicas y trastornos mentales, según evidencia científica. (Canva/Canva)







