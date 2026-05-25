Salud

Para reducir el estrés y mejorar la memoria: la actividad física que se asocia con bienestar emocional y cognitivo

Una revisión de 87 estudios encontró efectos positivos del ciclismo en el estado de ánimo, la cognición y la conexión social

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Por Jailine González Gómez
Una revisión de 87 estudios encontró efectos positivos del ciclismo en el estado de ánimo, la cognición y la conexión social.
Una revisión de 87 estudios encontró efectos positivos del ciclismo en el estado de ánimo, la cognición y la conexión social. (Canva stock/DragonImages/mediaphotos de Getty Images Signature)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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