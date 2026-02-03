Nueces: ¿cuántas debe comer al día para aprovechar sus beneficios?

Especialistas recomiendan 30 gramos de nueces al día para cuidar el cerebro y mantener el equilibrio energético sin riesgos para el peso.

El consumo diario de nueces aporta beneficios clave para la salud cerebral si se respeta una cantidad adecuada. La nutricionista Juanma Quiñones señaló que una porción controlada permite aprovechar sus nutrientes esenciales sin generar un exceso calórico que afecte el peso corporal.

La ingesta recomendada para un adulto sano es de 30 gramos al día. Esta cantidad equivale a siete u ocho nueces enteras. La medida resulta suficiente para obtener sus propiedades nutricionales y mantener el equilibrio energético del organismo.

Expertos en alimentación coinciden en que este volumen diario estimula la actividad cerebral y contribuye a la protección de las neuronas. El control en la porción evita un consumo elevado de energía y facilita la incorporación de este alimento en un plan alimenticio balanceado.

El papel de las nueces en la salud cognitiva

La inclusión de frutos secos en la dieta diaria representa un apoyo relevante para las funciones cognitivas. Dentro de este grupo, las nueces destacan por su alta concentración de compuestos que favorecen el bienestar del sistema nervioso.

Su consumo regular se asocia con el mantenimiento de la capacidad mental y la prevención del deterioro cognitivo prematuro. Además, su versatilidad permite integrarlas en preparaciones dulces y saladas, lo que facilita el acceso constante a nutrientes esenciales.

Ácidos grasos y su impacto en el sistema nervioso

La composición de las nueces incluye niveles elevados de omega-3 y omega-6, ácidos grasos fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso central. Estos lípidos participan en la estructura de las neuronas y favorecen la comunicación entre las células nerviosas.

La concentración mental recibe un beneficio directo de este aporte nutricional. A esto se suma la presencia de ácido fólico, un nutriente que contribuye a la memoria y apoya la salud cerebral en distintas etapas de la vida.

Densidad calórica y la principal advertencia

A pesar de sus beneficios, las nueces poseen una alta densidad calórica. Cien gramos de nueces peladas aportan cerca de 600 calorías, una cifra relevante dentro del requerimiento energético diario de una persona promedio.

Especialistas advierten que un consumo excesivo de frutos secos puede provocar aumento de peso. Por esta razón, recomiendan limitar la porción a un puñado diario, equivalente a los 30 gramos sugeridos. La precisión en la cantidad permite que los beneficios nutricionales superen los riesgos asociados a un superávit calórico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.