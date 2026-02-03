Salud

Nueces: ¿cuántas debe comer al día para aprovechar sus beneficios?

Una porción diaria controlada de nueces favorece la actividad cerebral y evita un exceso calórico que afecte el peso corporal

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas recomiendan 30 gramos de nueces al día para cuidar el cerebro y mantener el equilibrio energético sin riesgos para el peso.
Especialistas recomiendan 30 gramos de nueces al día para cuidar el cerebro y mantener el equilibrio energético sin riesgos para el peso. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNueces
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.