Comer nueces entre comidas reduce antojos por dulces y comida rápida, según estudio

Un estudio científico asoció el consumo de nueces entre comidas con menos antojos, mejor calidad dietética y peso estable.

Consumir nueces como merienda entre comidas reduce el deseo de ingerir dulces y alimentos de comida rápida. Así lo determinó un estudio científico que analizó cambios en el apetito, las preferencias alimentarias y el peso corporal en adultos jóvenes durante cuatro meses.

La investigación incluyó personas con edades entre 22 y 36 años, quienes recibieron dos meriendas diarias. Un grupo consumió nueces y otro ingirió snacks ricos en carbohidratos. Ambos tipos de alimentos presentaron valores energéticos, de proteínas, fibra y sodio similares.

Las meriendas con nueces consistieron en una mezcla de 33,5 gramos de almendras sin sal, nuez pecana, nuez de macadamia, avellanas, pistachos y marañones. El grupo de carbohidratos consumió pretzels sin sal, galletas tipo graham y barras de granola.

De acuerdo con los resultados publicados en la revista científica Nutrients, las personas que comieron nueces reportaron una reducción significativa de antojos. Las puntuaciones bajaron para alimentos como galletas, brownies, donas, dulces, helados, papas fritas y pizza, según cuestionarios aplicados por los investigadores.

La preferencia por el sabor dulce también disminuyó entre quienes antes manifestaban mayor inclinación por este tipo de comidas. Ese cambio se reflejó en la conducta alimentaria semanal. El grupo que consumió nueces redujo la frecuencia de postres congelados y snacks salados.

Además, estas personas aumentaron el consumo de alimentos con mayor contenido proteico, como mariscos y proteínas de origen vegetal. El peso corporal de este grupo se mantuvo estable durante las 16 semanas del estudio.

En contraste, el grupo con alto consumo de carbohidratos mostró una sola modificación relevante. Su ingesta de frutas disminuyó. Ese grupo presentó un aumento promedio de 0,78 kg, junto con una tendencia a mayor hambre y menor sensación de saciedad.

Los niveles de glucosa e insulina en ayunas no variaron en ninguno de los grupos a lo largo del periodo analizado. Esto indicó que los cambios en el apetito y en la calidad de la dieta ocurrieron sin alteraciones de corto plazo en la glicemia.

