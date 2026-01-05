Salud

Comer nueces entre comidas reduce antojos por dulces y comida rápida, según estudio

Un ensayo con adultos jóvenes mostró cambios en el apetito y el peso corporal al reemplazar snacks comunes por nueces durante cuatro meses

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio científico asoció el consumo de nueces entre comidas con menos antojos, mejor calidad dietética y peso estable.
Un estudio científico asoció el consumo de nueces entre comidas con menos antojos, mejor calidad dietética y peso estable. (Canva/Canva)







