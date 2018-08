“Fue comenzar por convencer, por ejemplo al IMAS, de que estas iniciativas no tenían la misma característica de otros centros de las redes de cuido, que nosotros debíamos tener la capacidad de recibir a menores desde los cero años y no desde los dos. O hacer que los los Cen-Cinái entendieran que los indígenas no podían comer lo mismo que en otras zonas del país. Por ejemplo, no podían tomar leche Pinito porque son intolerantes a la lactosa y los niños tienen diarrea.