Salud

Niño de 8 años murió tras golpearse la rodilla en partido de fútbol y contraer bacteria agresiva

El menor presentó fiebre, manchas rojas y falla multiorgánica pocas horas después de sufrir un golpe mientras jugaba fútbol

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una bacteria agresiva ingresó al organismo de un niño tras un golpe en la rodilla. La infección avanzó rápidamente y causó su muerte.
Una bacteria agresiva ingresó al organismo de un niño tras un golpe en la rodilla. La infección avanzó rápidamente y causó su muerte. (Andriele Lopes Flores/Cortesía)







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