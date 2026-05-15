Niño de 8 años murió tras golpearse la rodilla en partido de fútbol y contraer bacteria agresiva

Una bacteria agresiva ingresó al organismo de un niño tras un golpe en la rodilla. La infección avanzó rápidamente y causó su muerte.

Un niño de 8 años falleció en Brasil luego de sufrir una infección severa causada por la bacteria Staphylococcus aureus. El menor se golpeó la rodilla mientras jugaba fútbol y, horas después, presentó síntomas graves que derivaron en una falla multiorgánica.

El caso ocurrió el 18 de mayo del año pasado. Henry participaba en un partido de fútbol cuando se golpeó la rodilla. El niño continuó jugando porque no sintió dolor intenso y no tenía heridas visibles.

Al regresar a casa, su madre, Andriele Lopes Flores, notó que caminaba con dificultad. Sin embargo, el menor no se quejaba del golpe. Al día siguiente, el cuadro empeoró.

La madre relató que el niño presentó fiebre y problemas para caminar. Debido a esos síntomas, decidió llevarlo a un hospital especializado en traumatología.

Los médicos realizaron una radiografía. El examen descartó lesiones graves y diagnosticó un esguince. Henry salió del hospital con medicamentos, reposo y recomendación de aplicar hielo sobre la rodilla.

Fiebre, manchas y dolor intenso

Dos días después del golpe, el niño comenzó a sufrir un fuerte dolor en la pierna. Además, aparecieron manchas rojas en distintas partes del cuerpo.

La madre indicó que administró medicamentos para el dolor y una medicina para alergias. Sin embargo, el estado del menor no mejoró.

Horas más tarde, el padre del niño alertó a Andriele sobre un cambio drástico en la condición del menor. Henry tenía la piel fría, palidez extrema y las manchas rojas se extendieron por todo el cuerpo.

La familia trasladó nuevamente al niño al hospital. El menor llegó en condición crítica.

Médicos sospecharon meningitis bacteriana

En el centro médico, el personal intentó estabilizar al paciente mientras realizaba diversos exámenes.

Los médicos sospecharon inicialmente de una meningitis bacteriana debido a los resultados que mostraban una infección severa.

La madre recordó que el niño permanecía somnoliento y preguntaba constantemente si los procedimientos ya terminarían.

Durante la atención, Henry sufrió un episodio de hipoglicemia. Posteriormente, necesitó intubación.

Antes de ingresar a cuidados intensivos, el menor pidió besar a su madre y le preguntó si ella estaría bien.

Poco después, los médicos informaron a la familia que el niño sufrió un paro cardíaco. El personal médico intentó reanimarlo durante 40 minutos, pero no logró salvarlo.

Bacteria ingresó al torrente sanguíneo

Tras el fallecimiento, los exámenes confirmaron la presencia de la bacteria Staphylococcus aureus en la sangre del niño.

Según explicó la madre, la infección afectó órganos como el hígado, pulmones, corazón, riñones y médula ósea.

La evolución del cuadro ocurrió en cuestión de horas.

¿Qué es la bacteria Staphylococcus aureus?

La bacteria Staphylococcus aureus suele encontrarse en la piel y dentro de la nariz de personas sanas.

Aunque en muchos casos no provoca problemas graves, puede ingresar al organismo a través de heridas o lesiones en la piel.

El infectólogo Paulo Olzon explicó anteriormente a la revista Crescer que esta bacteria puede causar infecciones severas y avanzar rápidamente.

Entre las enfermedades asociadas aparecen:

neumonía,

meningitis,

endocarditis,

sepsis.

Síntomas que pueden alertar sobre la infección

Los síntomas varían según cada paciente. Entre los principales aparecen:

fiebre alta,

dolor muscular,

inflamación,

manchas rojas,

vómitos,

hemorragias.

Especialistas señalaron que niños, adultos mayores y personas con problemas de salud tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Cómo prevenir infecciones por esta bacteria

Actualmente no existe una vacuna contra la Staphylococcus aureus.

Las principales medidas de prevención incluyen:

lavado frecuente de manos,

evitar tocar heridas o lesiones,

mantener hábitos saludables para fortalecer el sistema inmunológico.

Madre recordó carta que encontró tras el funeral

Después de la muerte de Henry, la madre encontró una carta escrita por el niño entre sus pertenencias.

Según relató, el menor agradecía el cuidado y cariño recibido.

La mujer afirmó que enfrentar la pérdida de su hijo representó la experiencia más difícil de su vida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.