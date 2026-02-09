Salud

Niña de 6 años enfrenta síndrome ultrarraro con menos de 40 casos documentados en el mundo

Tras años de consultas y diagnósticos parciales, un examen genético confirmó una condición del neurodesarrollo extremadamente poco frecuente

Por O Globo / Brasil / GDA
La síndrome de Skraban-Deardorff afecta el desarrollo neurológico y tiene menos de 40 casos registrados. El diagnóstico permitió ajustar terapias y seguimiento médico.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

