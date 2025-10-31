Ciencia

Misteriosa mutación genética da origen a una nueva enfermedad que afecta los músculos

Científicos identifican una enfermedad genética rara que daña los nervios motores y afecta los músculos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una mutación genética da origen a una nueva enfermedad muscular similar a la ELA, según investigadores de Estados Unidos.
Una mutación genética da origen a una nueva enfermedad muscular similar a la ELA, según investigadores de Estados Unidos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMutación genéticaEnfermedadMúsculos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.