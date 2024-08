Mpox: ¿qué está sucediendo con la viruela del mono en el mundo?

Este 13 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el mpox, también conocido como viruela del mono, como emergencia de salud pública de preocupación internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés). Este es el mayor nivel de alerta que tiene la Organización en temas de salud pública global.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a sus países miembros reforzar la vigilancia en caso de una mayor diseminación de la enfermedad.

Esto se hace motivado por un aumento de brotes en África, debido a la aparición de infecciones procedentes de una nueva cepa del virus causante de la enfermedad. En lo que va del 2024, los casos aumentaron un 160% y las muertes se incrementaron en un 19% en comparación con el año anterior.

La letalidad (personas que mueren a causa de la enfermedad) de estos brotes también se ha hecho mayor. En total, África contabiliza más de 15.600 casos y 537 decesos. Solo en la República Democrática del Congo han fallecido 460 personas en este brote.

El problema no está concentrado solo en África. Este 15 de agosto, Suecia confirmó el primer caso fuera del continente africano de esta nueva cepa. Dicha infección ocurrió durante una visita a un país que sí registra un brote activo. Ningún otro continente ha reportado casos de esta nueva variante.

Surgen varias preguntas: ¿qué significa que esta enfermedad sea un PHEIC?, ¿qué cambios hay?, ¿podría regresar a Costa Rica? También es buen momento para recordar cómo se transmite este virus y por qué es importante estudiarlo. La Nación explica estos temas de la mano de reportes y especialistas internacionales.

¿Qué es una PHEIC y por qué el mpox es una?

Esta ilustración muestra cómo se ve el virus causante del mpox o viruela del mono. Fotografía: Shutterstock

Como se expuso antes, la PHEIC es la máxima alerta que da la OMS, pero esto no necesariamente quiere decir que se trate de una enfermedad con poder pandémico y de amplia expansión y letalidad.

La PHEIC es una declaratoria en la que se les pide a todos los países estar pendientes y con protocolos preventivos activados.

Esta declaratoria también habilita a la OMS a desplegar apoyos logísticos y técnicos para los países que están siendo afectados por la enfermedad. En este caso, esta sería una de las principales razones que dotaría a la OMS de los recursos para entregar apoyo logístico en personal de salud, vacunas y tratamiento a los países africanos con mayores brotes.

“El incremento actual del mpox en algunas partes de África, así como la diseminación de una nueva cepa de transmisión sexual, es una emergencia, no solo en África, sino para todo el mundo”, declaró Dimie Ogoina, presidente del comité que recomendó la declaratoria de emergencia.

Para que una condición de salud se considere PHEIC, deben reunirse tres criterios:

Que sea un evento extraordinario. Que haya riesgo a la salud pública de otros países para una diseminación global. Que se requiera de una coordinación internacional.

En este momento, la OMS mantiene como PHEIC la polio. Anteriormente, fueron PHEIC la covid-19, el ébola en África, y la influenza AH1N1.

Incluso, el mpox ya había sido PHEIC antes, entre julio del 2022 y mayo del 2023. Cuando aquella alerta se levantó, la incidencia de la enfermedad ya había bajado en un 90% desde el momento de mayor impacto.

¿Cómo es el virus causante de la viruela símica?

Es un virus del género orthopoxvirus, de la familia poxvirus. A este género también pertenece la viruela (o smallpox, en inglés). El primer caso de mpox en seres humanos se reportó en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces, se han visto brotes en una decena de países africanos.

Esta no es una enfermedad nueva. Se descubrió en 1970 en la República Democrática del Congo. Este virus es “viejo conocido” en países africanos, como Nigeria o Camerún, donde ha causado brotes desde hace años y los casos se ven constantemente.

Según, Andrea McCollum, especialista en virus de la familia poxvirus del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), hay dos subtipos principales: Clado I y Clado II. Usualmente, el II presenta síntomas más leves.

La nueva variante en cuestión pertenece al Clado I y se le denominó Clado Ib; fue detectada en el 2023, pero en el 2024 ha tenido su apogeo. La epidemia vista en el 2022 fue provocada por un virus del Clado II y este es el único clado reportado en América.

En Costa Rica, el Clado II infectó a 226 personas entre febrero del 2022 y abril del 2023.

¿Los cambios en el virus han impactado en la viruela del mono?

Sí. El Clado Ib es más transmisible de persona a persona. Además, esta nueva cepa parece propagarse más fácilmente a través del contacto cercano rutinario, incluido el sexual.

Otra preocupación es que sus síntomas son más agresivos que los del Clado II y su letalidad es mayor.

Sin embargo, la falta de acceso al sistema de salud para muchos habitantes de los países con la enfermedad también influye.

¿Cómo se transmite el mpox?

No solo hay infección de persona a persona, también entre animales y personas. La transmisión ocurre cuando una persona entra en contacto con el virus a través de un animal, humano o materiales con el patógeno.

La transmisión de humano a humano ocurre principalmente por gotículas de saliva o de mucosidad.

El virus entra al cuerpo a través de heridas abiertas en la piel (incluso las más pequeñas y que no son visibles), tracto respiratorio o las membranas mucosas de los ojos, nariz o boca.

Aunque esta enfermedad puede transmitirse durante el contacto sexual, no es exclusivamente una infección de transmisión sexual (ITS), ya que tiene otras formas de transmisión. El virus se transmite a través de contacto físico cercano, algo que se da en las relaciones coitales, pero no únicamente en estas. No obstante, este Clado Ib sí tiene mayor facilidad que los anteriores de transmitirse por vía sexual.

También existe la transmisión vertical (de la madre al bebé durante el embarazo).

El periodo de incubación (lapso transcurrido desde la infección hasta el inicio de síntomas) varía de 5 a 21 días.

¿Cuáles son los síntomas de esta nueva cepa de viruela símica?

No difieren de los anteriores, pero sí son más agresivos. No todos pacientes presentan toda la sintomatología, algunos tendrán más o menos manifestaciones, en mayor o menor intensidad.

Brotes, que usualmente empiezan en las palmas de las manos o cara y luego se esparcen por el cuerpo. Aparecen a los dos o tres días de síntomas. No en todos los casos generan comezón. Pueden dejar cicatrices.

Fiebre.

Formación de úlceras en diferentes partes del cuerpo, especialmente en boca y genitales.

Debilidad.

Malestar general.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza.

Escalofríos.

La enfermedad dura de dos a cuatro semanas.

¿Hay vacuna contra el mpox?

La OMS tiene dos vacunas calificadas contra la enfermedad. Ninguna de ellas está en Costa Rica.

Sin embargo, no se recomiendan campañas masivas de vacunación, sino enfocarse en personas de mayor riesgo de infecciones y de complicaciones en caso de enfermar.

La OMS recomienda la vacunación en estas poblaciones:

Quienes han tenido relaciones sexuales con personas que tengan la enfermedad o sospechen que la tienen o han tenido.

Quienes están en mayor riesgo de exposición: trabajadores de la salud, personas que convivan con un caso confirmado y con quien anteriormente no hubieran tenido contacto.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) incluyen estas poblaciones:

Personas con problemas inmunitarios.

Hombres que tienen sexo con hombres.

Quienes han tenido infecciones de transmisión sexual en los últimos seis meses.

¿Hay tratamiento para la viruela del mono?

No hay tratamientos específicos. La atención clínica se inclina a aliviar los síntomas, gestionar las complicaciones y prevenir secuelas en el largo plazo.

Se le debe pedir al paciente que evite tocar sus llagas o los ojos.

¿Qué podemos hacer para prevenir la viruela símica?

En este momento, el nuevo clado no está en el continente americano, pero podría llegar. Mantenerse al tanto de las informaciones de las autoridades de salud y de sus consejos según evolucione la situación es el consejo principal.