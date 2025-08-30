Ministerio de Salud halla bacteria en tortas de res El Arreo y da tres consejos a los consumidores

El Ministerio de Salud emitió una alerta la noche de este viernes sobre la detección de salmonela en tortas de res marca El Arreo correspondiente al lote 2507250109, con registro sanitario A-CR22-02746.

Ministerio de Salud detectó salmonella en el producto torta de res, marca el Arreo, correspondiente al lote 2507250109 (Ministerio de Salud/La Nación)

Salud informó de que los análisis fueron hechos por el Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos, que confirmaron la presencia de la bacteria en este lote, “lo que incumple con la normativa establecida en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos”.

La institución detalló que la contaminación fue detectada mediante muestreos en supermercados del país hechos por el programa de control de alimentos que ejecuta el Ministerio de Salud.

De inmediato se coordinó con el fabricante y con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para el retiro del mercado del lote contaminado.

El ministerio brindó las siguientes recomendaciones: