Ministerio de Salud halla bacteria en tortas de res El Arreo y da tres consejos a los consumidores

El Ministerio de Salud retira la torta de res El Arreo de los supermercados por contaminación con salmonela

Por Julián Navarrete Silva

El Ministerio de Salud emitió una alerta la noche de este viernes sobre la detección de salmonela en tortas de res marca El Arreo correspondiente al lote 2507250109, con registro sanitario A-CR22-02746.








