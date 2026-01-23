Salud

Microbiota: el ‘órgano invisible’ que influye en el sistema inmune, el ánimo y el sueño

La comunidad de microorganismos del intestino influye en la digestión, las defensas y el bienestar emocional. Su equilibrio depende de la dieta y el estilo de vida

Por La Nación / Argentina / GDA
La microbiota actúa como un órgano invisible. Su diversidad impacta la inmunidad, el cerebro y el metabolismo, y se altera por dieta, estrés y antibióticos.
La microbiota actúa como un órgano invisible. Su diversidad impacta la inmunidad, el cerebro y el metabolismo, y se altera por dieta, estrés y antibióticos.







