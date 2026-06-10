Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón: para qué sirve y por qué lo utilizan miles de personas

Aceite de oliva, canela y limón protagonizan una fórmula sencilla que ayuda a mantener espacios con aromas frescos y agradables.

Aceite de oliva, canela y cáscaras de limón forman una mezcla casera que miles de personas utilizan para aromatizar espacios de forma natural. La combinación destaca por su facilidad de preparación y por el aroma que desprenden sus ingredientes al unirse.

Según el sitio especializado Cosas de Casa La fórmula requiere pocos elementos. Basta con utilizar un frasco limpio y seco. Allí se agrega media taza de aceite de oliva, dos ramas de canela y un puñado de cáscaras de limón.

Según quienes promueven este método, el aceite de oliva resulta indispensable para lograr el efecto deseado. Otros aceites como los de maíz o girasol no ofrecen el mismo resultado.

El objetivo consiste en sustituir productos comerciales por alternativas elaboradas con ingredientes naturales. La mezcla aporta una fragancia fresca con notas cítricas y especiadas.

¿Por qué también se combinan limón y canela en agua caliente?

El limón y la canela cuentan con una amplia presencia en prácticas domésticas relacionadas con la limpieza y la aromatización de ambientes.

Cuando ambos ingredientes se hierven en agua, generan un vapor aromático que ayuda a neutralizar olores intensos. Además, deja una sensación de frescura en los espacios donde se dispersa.

El procedimiento es sencillo. La mezcla se coloca en una olla con agua y se lleva al fuego. Después se deja destapada durante varios minutos para que el aroma se distribuya por distintas áreas de la vivienda.

Algunas recomendaciones señalan que este método puede utilizarse durante o después de cocinar. En esos momentos suelen permanecer olores concentrados en el ambiente.

Cómo aprovechar la mezcla después de enfriarse

Una vez que la preparación pierde temperatura, puede trasladarse a un atomizador.

De esta manera, es posible rociar textiles y superficies donde suelen acumularse olores. Entre los ejemplos más comunes figuran cortinas y paños de cocina.

La aplicación permite extender la sensación de aire fresco en diferentes espacios del hogar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.