Salud

Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón: para qué sirve y por qué lo utilizan miles de personas

La combinación de tres ingredientes comunes ofrece una alternativa natural para perfumar ambientes y neutralizar olores en el hogar

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Por La Nación / Argentina / GDA
Aceite de oliva, canela y limón protagonizan una fórmula sencilla que ayuda a mantener espacios con aromas frescos y agradables.
Aceite de oliva, canela y limón protagonizan una fórmula sencilla que ayuda a mantener espacios con aromas frescos y agradables. (ChatGPT/Generada con IA)







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