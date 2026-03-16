Médico advierte que comer pollo hervido, arroz blanco y lechuga todos los días ‘no es saludable’

Un médico nutricionista cuestionó las dietas restrictivas y señaló que la clave para una buena salud consiste en mantener variedad y equilibrio en la alimentación.

La alimentación equilibrada y la actividad física forman parte de los pilares de la salud. La forma en que una persona organiza su dieta influye de forma directa en el desarrollo y el mantenimiento del organismo.

El médico español Manuel Viso, especialista en nutrición, cuestionó las dietas extremadamente restrictivas que se repiten cada día con los mismos alimentos. Según explicó, un menú basado siempre en pollo hervido, arroz blanco y lechuga no representa una alimentación saludable. Señaló que esa práctica se parece más a un castigo que a un plan nutricional adecuado.

El experto indicó que un plan alimentario saludable debe disfrutarse. Cada comida debe resultar agradable y no generar cansancio o frustración. Viso explicó que muchas personas adoptan dietas muy limitadas cuando buscan reducir calorías. Esa decisión suele provocar una rutina alimentaria desordenada.

Una dieta repetitiva también puede provocar carencias de nutrientes esenciales. Esa falta nutricional afecta al organismo con el paso del tiempo. Además, ese tipo de menú no siempre produce sensación de saciedad.

Viso reiteró en su cuenta de Instagram que comer sano significa balance, equilibrio y variedad. El especialista insistió en que la alimentación saludable no debe implicar sufrimiento.

El médico recomendó acudir a un nutricionista para diseñar un programa adaptado a cada organismo. Ese plan debe incluir diversos grupos de alimentos. Entre ellos mencionó frutas, verduras, carne blanca, legumbres y frutos secos.

También sugirió incorporar alimentos como carne, pescado, huevos, legumbres, frutas, hortalizas, semillas y cereales integrales. Según explicó, la clave consiste en mantener un orden alimentario y evitar productos ultraprocesados y panificados.

El especialista recordó que el cuerpo necesita grasas, proteínas y carbohidratos. También requiere minerales y vitaminas. Estos macronutrientes y micronutrientes se encuentran principalmente en alimentos naturales y de temporada.

Como ejemplo de una alimentación variada, Viso mencionó la dieta mediterránea. Este modelo incluye una amplia diversidad de alimentos. Según explicó, ese patrón nutricional se asocia con una mejor salud y con la reducción del tejido adiposo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.