Salud

Médico advierte que comer pollo hervido, arroz blanco y lechuga todos los días ‘no es saludable’

El especialista en nutrición Manuel Viso explicó que las dietas repetitivas pueden provocar carencias nutricionales y defendió una alimentación variada y equilibrada

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un médico nutricionista cuestionó las dietas restrictivas y señaló que la clave para una buena salud consiste en mantener variedad y equilibrio en la alimentación.
Un médico nutricionista cuestionó las dietas restrictivas y señaló que la clave para una buena salud consiste en mantener variedad y equilibrio en la alimentación. (Canva Stock/PhotoEuphoria y Aneta_Gu de Getty Images)







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