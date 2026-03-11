Salud

Magnesio: aciertos y errores al tomar este mineral que influye en el metabolismo y el control del peso

El consumo correcto de magnesio requiere dosis adecuadas, regularidad y combinación con vitamina B1 para mejorar su absorción y sus efectos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El magnesio interviene en el metabolismo, los músculos y el sistema nervioso. Su consumo adecuado evita errores que limitan sus beneficios.
El magnesio interviene en el metabolismo, los músculos y el sistema nervioso. Su consumo adecuado evita errores que limitan sus beneficios. (Canva Stock/Liudmila Chernetska y Pavlofox de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMagnesioMetabolismoBajar de peso
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.