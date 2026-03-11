Magnesio: aciertos y errores al tomar este mineral que influye en el metabolismo y el control del peso

El magnesio interviene en el metabolismo, los músculos y el sistema nervioso. Su consumo adecuado evita errores que limitan sus beneficios.

El magnesio cumple un papel clave en el funcionamiento del organismo. Este mineral participa en procesos metabólicos, en la formación de tejidos y en la regulación de la presión arterial. Su presencia en la dieta también se relaciona con el control del peso y con el equilibrio del sistema celular.

El interés por este nutriente aumenta por su posible aporte en la desintoxicación del organismo y en la reducción del abdomen. Sin embargo, especialistas señalan que su consumo requiere pautas específicas para aprovechar sus propiedades biológicas.

Aciertos y errores al tomar magnesio

Una de las recomendaciones más comunes consiste en consumir 3 gramos de cloruro de magnesio diluidos en medio vaso de agua después del desayuno. Este método facilita la absorción del mineral y reduce el riesgo de molestias digestivas durante el día.

Otro aspecto relevante es la disolución completa del suplemento antes de ingerirlo. La mezcla debe quedar totalmente integrada en el líquido. Luego se recomienda beberla de inmediato para que el organismo disponga del aporte mineral desde el inicio de la jornada.

Un error frecuente ocurre cuando el suplemento se consume sin alimentos que aporten vitamina B1. Esta vitamina mejora la acción del magnesio en el sistema celular y favorece su aprovechamiento en el cuerpo.

La regularidad en la ingesta también influye en los resultados. El uso irregular del suplemento o las dosis aleatorias limitan los efectos que buscan muchas personas, entre ellos la desintoxicación del organismo..

El magnesio no es necesariamente la solución para dormir mejor

Funciones del magnesio en la salud

El magnesio participa en varios procesos esenciales para el cuerpo humano. Entre ellos destaca el funcionamiento del corazón y los músculos. Este mineral también interviene en la regulación de la glucosa en sangre y en el control de la tensión arterial.

Además, actúa como cofactor en la formación de proteínas y contribuye al mantenimiento de la estructura ósea. El sistema nervioso central también depende de este nutriente para transmitir impulsos eléctricos de manera adecuada.

La institución médica Mayo Clinic define la obesidad como una enfermedad compleja caracterizada por el exceso de grasa corporal. Esta condición eleva el riesgo de desarrollar problemas de salud graves.

Según ese enfoque, la reducción del peso corporal depende principalmente de la actividad física y de ajustes en la alimentación. Estas medidas permiten disminuir la acumulación de grasa y mejorar el estado general de salud.

Beneficios de una suplementación adecuada

Una ingesta adecuada de magnesio puede aportar varios beneficios para el organismo:

Regulación metabólica: participa en el procesamiento de grasas e hidratos de carbono. Esto ayuda a evitar la acumulación de tejido adiposo en el abdomen.

participa en el procesamiento de grasas e hidratos de carbono. Esto ayuda a evitar la acumulación de tejido adiposo en el abdomen. Reducción de la retención de líquidos: favorece la eliminación de excedentes de agua en los tejidos. Este efecto combate la hinchazón.

favorece la eliminación de excedentes de agua en los tejidos. Este efecto combate la hinchazón. Optimización digestiva: contribuye a la evacuación de desechos y ayuda a prevenir el estreñimiento crónico.

contribuye a la evacuación de desechos y ayuda a prevenir el estreñimiento crónico. Aumento de la energía: estimula procesos celulares que reducen la sensación de fatiga.

estimula procesos celulares que reducen la sensación de fatiga. Manejo del estrés: funciona como relajante natural de la musculatura y favorece un descanso reparador.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.