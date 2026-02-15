Salud

Louise Wang, gastroenteróloga de Yale, aclara si el agua caliente mejora la digestión o es solo un mito

La especialista indicó que el efecto térmico del agua es breve y que el cuerpo regula rápidamente su temperatura interna

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La evidencia científica indica que el agua caliente no ofrece beneficios digestivos sostenidos frente al agua fría o tibia.
La evidencia científica indica que el agua caliente no ofrece beneficios digestivos sostenidos frente al agua fría o tibia. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAguaDigestión
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.